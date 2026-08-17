Loạt scandal chôn vùi mầm non xuất sắc nhất Trung Quốc

TPO - Nhiều ngôi sao như Hồ Liên Hinh, Âu Dương Na Na sự nghiệp không thể thăng hoa vì vướng các scandal tình ái. Nhiều diễn viên trẻ xuất sắc khác cũng bị hủy hoại tiền đồ vì bê bối.

Theo QQ, quan niệm của giới giải trí Trung Quốc hiện đại là phụ nữ phải độc lập và có sự nghiệp riêng. Họ không ủng hộ những cô gái bi lụy trong tình yêu hay vì hẹn hò mà đánh mất sự nghiệp. Trong khi đó, các ngôi sao trẻ nổi tiếng phần lớn nhờ hình ảnh đẹp, việc hẹn hò khiến khán giả thất vọng do họ không tập trung diễn xuất dù sự nghiệp bấp bênh.

Mặt khác, các ngôi sao trẻ đã tạo dựng danh tiếng nhất định nhưng sự nghiệp vẫn chưa vững chắc, chỉ cần vướng phải scandal cũng khiến hình ảnh bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều người tiếc nuối.

Hồ Liên Hinh lộ video nhạy cảm

Hồ Liên Hinh sinh năm 2002, góp mặt trong các dự án truyền hình lớn như Thám tử phố Tàu, Nhân thế gian, Thiếu niên bạch mã túy xuân phong. Người đẹp được công ty Gia Hành Thiên Hạ lăng xê, đóng vai phụ quan trọng Đồ Sơn Dung Dung, nhị đương gia của tộc hồ ly trên núi Đồ Sơn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng thiên.

Tháng 5/2024, nữ diễn viên bị phát tán video nhạy cảm kéo dài 20 phút. Scandal đời tư gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc bởi Hồ Liên Hinh là diễn viên trẻ tài năng, xinh đẹp với tương lai hứa hẹn. Bê bối lộ video nóng ảnh hưởng lớn tới tên tuổi nghệ sĩ trẻ như Hồ Liên Hinh. Vì scandal, Hồ Liên Hinh khó tìm được dự án phim truyền hình dài tập truyền thống, cô buộc phải chuyển sang đóng dòng phim ngắn.

Hồ Liên Hinh có nhan sắc, diễn xuất nhưng lại vướng scandal quá nặng nề.

Hồi tháng 4, phim ngắn Một lá thư gửi từ thành phố Cảng (tên khác: Một lá thư từ Hong Kong) do Hồ Liên Hinh và Triệu Hoa Vi đóng chính lại nổi lên như hiện tượng nhờ nội dung hấp dẫn và diễn xuất ăn ý của hai nghệ sĩ trẻ.

Hồ Liên Hinh thể hiện nữ chính sang trọng đúng chất tiểu thư tài phiệt. Khi nhan sắc và diễn xuất của Hồ Liên Hinh được đánh giá cao, khán giả càng tiếc nuối vì danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi scandal trước đó, khiến cô khó có cơ hội trở thành ngôi sao lớn. Hiện tại, Hồ Liên Hinh chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án nhỏ, sự nghiệp khó có bước tiến nhảy vọt.

Tưởng Y Y trốn thuế

Theo Sina, Tưởng Y Y (2001) từng là sao nhí nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô tham gia hơn 60 bộ phim như Vân Trung Ca, Tân Thần điêu đại hiệp, Lan Lăng Vương, Tiếu ngạo giang hồ, Mẫu nghi thiên hạ, Ỷ thiên đồ long ký, Thiếu nữ toàn phong... Tưởng Y Y từng đóng vai thời niên thiếu của nhiều mỹ nhân, được khen xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Sau đó, Tưởng Y Y theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tốt nghiệp với thành tích tốt. Khi trưởng thành, nữ diễn viên cũng được khen ngợi vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa.

Tuy nhiên, khi khán giả mong chờ Tưởng Y Y tiến bước trong sự nghiệp, cô bị tố trốn thuế. Một tài khoản đã tố số tiền 60 triệu NDT thu được trong 5 năm của Tưởng Y Y được chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ nữ diễn viên. Công ty quản lý của cô không thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Sau khi điều tra, cơ quan thuế đã yêu cầu Tưởng Y Y nộp bù thuế và tiền phạt nộp là 2,3 triệu NDT.

Tưởng Y Y tham lam dẫn tới mất sự nghiệp. Dù không bị cấm sóng, cô vẫn không còn nhận được tình cảm từ công chúng.

Tưởng Y Y bị ảnh hưởng danh tiếng, phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Đây là đòn đánh mạnh vào danh tiếng của nữ diễn viên vì cô chưa có nhiều tác phẩm nổi danh khi trưởng thành. Hiện tại, Tưởng Y Y vẫn hoạt động, không bị cấm sóng nhưng không còn được chú ý như xưa. Cô không có khả năng cạnh tranh vai nữ chính, sự nghiệp bế tắc vì thiếu tính mới mẻ lại có vết nhơ.

Âu Dương Na Na tình sử hỗn loạn

Âu Dương Na Na được mệnh danh là "Công chúa Cello Trung Quốc", lớn lên trong gia đình nghệ thuật, có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ gạo cội như Lâm Thanh Hà, Trần Khải Ca... Bên cạnh đó, càng trưởng thành, Âu Dương Na Na càng xinh đẹp, sắc vóc nổi bật, nụ cười dễ mến, cô được các nhà sản xuất phim ưu ái.

Tuy nhiên, danh tiếng của Âu Dương Na Na gây tranh cãi vì liên tục thân mật hoặc vướng tin tình ái với nhiều sao nam.

Danh sách "bạn trai tin đồn" của người đẹp sinh năm 2000 kéo dài gồm Lưu Hạo Nhiên, Trần Phi Vũ, Đậu Kiêu, Thôi Thủy Nguyên. Trần Vỹ Đình, Phạm Thừa Thừa, Vương Nguyên.

Tháng 11/2022, Âu Dương Na Na bị bắt gặp hẹn hò và sống chung với nam diễn viên Trạch Tử Lộ. Trạch Tử Lộ ở trong căn hộ của nữ nghệ sĩ 4 ngày. Nhưng đến tháng 1/2023, Âu Dương Na Na lại bị chụp được khoảnh khắc vui vẻ bên thiếu gia Quách Hy Vực. Việc thường xuyên vướng lùm xùm tình ái làm ảnh hưởng đến hình ảnh "Công chúa Cello" của Na Na.

Âu Dương Na Na thiếu duyên diễn xuất, đời tư gây thị phi.

Diễn xuất của Âu Dương Na Na còn gây tranh cãi vì đơ cứng thiếu tự nhiên, ngoại hình xinh đẹp song không hợp phim cổ trang càng khiến khả năng nhận dự án phim của cô bị hạn chế.

Hoàng Dương Điền Điềm nói dối

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007, cô được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Sở Kiều trong bộ phim cổ trang Sở Kiều truyện. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng), Ngũ phúc lâm môn... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi - nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp: Huy kiếm vấn tình (2022).

Hoàng Dương Điền Điềm bị tẩy chay vì scandal "khuyên tai hàng hiệu". Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5/2025, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế. Dù cuối cùng sau khi điều tra, kết quả cho thấy đôi khuyên tai không phải là hàng hiệu nhưng khán giả cho rằng kết quả không chính xác vì trong tủ trang sức của mẹ Hoàng Dương Điền Điềm có nhiều bộ phụ kiện giá trị lớn.

Hoàng Dương Điền Điềm mất sự nghiệp vì đôi bông tai.

Sau scandal, nhiều khán giả bày tỏ không muốn nhìn thấy Hoàng Dương Điền Điềm trên màn ảnh. Năm 2026, cô xuất hiện trong hai bộ phim Sống lại từ hồ băng và Nhân ngư nhưng cả hai đều không gây tiếng vang. Duyên khán giả sụt giảm khiến các nhà đầu tư không muốn tiếp tục lăng xê Điền Điềm.