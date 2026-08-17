Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Huỳnh Lập kể chuyện người trẻ yêu nước

P.V

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu cho thấy tâm huyết của Huỳnh Lập trong việc truyền tải tinh thần yêu nước chân thành, kết nối các thế hệ khán giả Việt lại với nhau.

Với tác phẩm mới mang tên Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập đã thực hiện trọn vẹn lời cam đoan “phim sau vượt phim trước” trước đó của mình. Tiếp nối thành công rực rỡ của Nhà Gia Tiên ra mắt năm 2024, nam nghệ sĩ cho thấy màn “lên tay” rõ rệt về kỹ thuật quay dựng, cách thể hiện cốt truyện lẫn thông điệp. Đáng chú ý, anh đã xử lý rất mượt mà và tinh tế một chủ đề đòi hỏi sự nâng niu trân quý - tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người Việt.

Anh tài "bắt tay" Anh trai kể về người trẻ yêu nước

Với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, sự kết hợp giữa đạo diễn Huỳnh Lập và nam chính Cody Nam Võ đã mang lại “quả ngọt” ngoài mong đợi. Sau thành công với Phương Mỹ Chi ở dự án trước, Cody Nam Võ tiếp tục là một phát hiện mới táo bạo nhưng mang về kết quả mỹ mãn của anh.

Vào vai Trí Bình - một thanh niên thời đại mới điển hình, mang hoài bão khởi nghiệp nhưng gặp nhiều mâu thuẫn với gia đình, nam diễn viên 9x tạo bất ngờ lớn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Nhân vật đại diện cho góc nhìn của thế hệ trẻ, ban đầu có phần vô tư, nông nổi nhưng dần thay đổi nhờ học cách thấu hiểu thế hệ trước. Phim gửi gắm ý nghĩa gần gũi khi tình yêu nước không nằm ở đâu xa xôi, mà bắt nguồn từ chính việc biết trân trọng ký ức, công ơn của thế hệ đi trước.

image001-7650.png

Tác phẩm cũng ghi dấu một Huỳnh Lập trưởng thành hơn qua từng giai đoạn sản xuất. Không còn phụ thuộc vào những màn dọa ma hay biến cố gia đình lâm li bi đát, anh chọn tiếp cận câu chuyện tình thân nhẹ nhàng, đầy cảm hứng. Vượt Nhà Gia Tiên về quy mô sản xuất, mức độ đầu tư lẫn cốt truyện, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khéo léo nâng cấp thế mạnh tâm linh của chính Huỳnh Lập, đồng thời thể hiện góc khuất của những người lính hậu chiến.

image003-7682.png

Căn bệnh PTSD được khai thác khéo léo

Điểm sáng đắt giá của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu còn nằm ở cách khai thác căn bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) qua nhân vật ông Thời, do NSƯT Cao Minh đảm nhận. Màn thể hiện của nam nghệ sĩ lay động lòng người, vẽ nên hình tượng cựu chiến binh mang trong mình những vết thương tâm lý khó phai mờ. Vì sợ những cơn bộc phát sẽ gây tổn thương con cháu, ông chủ động tách biệt bản thân, tự mình từng ngày nếm trải cơn đau.

image005-3610.png

Tại đây, Huỳnh Lập cho thấy tâm huyết của mình nhờ tập trung chăm chút cho từng chi tiết nhỏ. Đó là hình ảnh ông Thời âm thầm miệt mài mỗi ngày đi rà tìm hài cốt của những người đồng đội đã nằm xuống, là cách ông kiên nhẫn dạy cháu nội biết yêu nước sao cho chân thành. Đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc của ông là tình yêu thương bao la, ý chí quật cường và một người ông, người cha, người đồng đội đáng kính.

Sự nâng tầm về cảm xúc của phim còn có đóng góp lớn từ mảng âm nhạc. Hai ca khúc Thời Thanh Xuân và Rực Rỡ được lồng ghép tinh tế, hun đúc cho mạch phim thêm phần thăng hoa và tràn đầy nguồn cảm hứng. Phân đoạn ông Thời cất lời ca cùng phần hình ảnh hồi tưởng cạnh các đồng đội cũ thành công lấy nước mắt người xem, cho thấy có những ký ức không bao giờ bị lãng quên, nhất là với những tấm gương anh dũng đã ngã xuống vì hoà bình.

Sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khép lại bằng nốt vang đẹp đẽ về tình người và lòng yêu quê hương. Sự đan cài giữa yếu tố tâm linh, gia đình và dân tộc tạo nên sợi dây kết nối kỳ diệu giữa các thế hệ. Lòng yêu nước là chìa khóa giúp người trẻ mở lòng thấu hiểu hơn về ông bà, cha mẹ, và những ai đã đánh đổi tuổi xuân cho độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

image007.png

Ở chiều ngược lại, nỗi đau ám ảnh từ quá khứ bom đạn của những người đi trước cũng dần được xoa dịu. Cha ông đón nhận sự đổi mới, hòa vào sức sống trẻ để cùng thế hệ con cháu tiếp tục xây dựng đất nước. Tác phẩm không tự giới hạn mình, trái lại chính là lời gửi gắm giàu giá trị nhân văn dành cho mọi lứa tuổi.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang chiếu tại rạp.

P.V
#Huỳnh Lập #Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu #tình yêu nước #đạo diễn #phim Việt Nam #đồng đội #PTSD

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe