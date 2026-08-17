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Pháp luật

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Từ việc thanh toán một ly nước, Công an bóc gỡ đường dây tiền giả liên tỉnh

Nhật Huy

TPO - Từ một tờ tiền giả được dùng để mua ly nước 46.000 đồng, Công an TP. Cần Thơ lần theo dấu vết, triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh, thu giữ hàng trăm tờ tiền giả cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Ngày 17/8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Theo đó, khoảng 9h ngày 6/8, khi Công an phường Tân An, TP. Cần Thơ tiếp nhận tin báo về việc một người sử dụng tờ tiền 500.000 đồng nghi giả để thanh toán hóa đơn 46.000 đồng, sau đó nhận lại 454.000 đồng tiền thật.

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Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an phường Tân An triển khai truy xét, đến khoảng 18h cùng ngày xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (SN 2004, trú phường Tân An) là người sử dụng tờ tiền nghi giả.

Qua đấu tranh, Thảo khai nhận mua tiền giả trên mạng xã hội để tiêu xài và thu lợi bất chính. Trong hai ngày 4 và 5/8, Thảo liên hệ với hai người tên Hiếu và Khải mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng tiền thật.

Từ lời khai của Thảo, lực lượng Công an khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ thêm 74 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả. Thảo khai đã sử dụng 3 tờ tiền giả để mua hàng, số còn lại cất giấu.

Đáng chú ý, Thảo khai từng liên hệ mua tiền giả của một đối tượng ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nên truy xét mở rộng.

Khoảng 2h ngày 7/8, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, công an bắt Trần Quốc Khải (SN 2000, trú tỉnh Đồng Tháp), thu giữ 15 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả. Khải khai số tiền trên mua từ một đối tượng ở TPHCM.

Chiều cùng ngày, tại một quán cà phê võng ở tỉnh Đồng Tháp, công an tiếp tục bắt Bùi Văn Cường (SN 1988, trú tỉnh An Giang), thu giữ 55,9 triệu đồng tiền nghi giả, gồm các mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Khám xét nơi ở của Cường tại TPHCM, Công an thu thêm 1 tờ tiền 500.000 đồng và 12 tờ tiền 200.000 đồng nghi giả.

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Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố, trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả.

Tối cùng ngày, Công an TP. Cần Thơ bắt Huỳnh Quốc Thanh (SN 1998, trú tỉnh Tây Ninh), được xác định là một trong những đối tượng chủ chốt trong đường dây. Trên người Thanh, lực lượng chức năng thu 193 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả, tổng trị giá 96,5 triệu đồng.

Thanh khai cùng Nguyễn Trần Quốc Định sản xuất tiền giả tại nhà riêng ở Tây Ninh từ tháng 2/2026. Sau khi làm thành phẩm, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tìm người mua và đã bán cho nhiều người tại Tây Ninh, TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ...

Khám xét nơi ở của Thanh, Công an thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả, gồm 19 tờ thành phẩm và 107 tờ chưa thành phẩm; 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng nghi giả cùng máy in màu đa năng, laptop, mực in và nhiều công cụ phục vụ sản xuất tiền giả.

Đối với Định, Công an thu giữ 2 tờ tiền 500.000 đồng nghi giả trên người và tiếp tục thu giữ 6 tờ 500.000 đồng cùng 1 tờ 200.000 đồng nghi giả tại nơi ở. Định khai giúp Thanh làm tiền giả và được chia lợi nhuận sau khi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, tối 8/8, Công an TP. Cần Thơ bắt Nguyễn Đức Cường (SN 2007, trú tỉnh Đắk Nông) tại TPHCM, thu giữ 68 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả.

Qua trưng cầu giám định, số tiền thu giữ từ các đối tượng được xác định là tiền giả.

Ghi nhận thành tích trên, UBND TP. Cần Thơ quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Nhật Huy
#Cần Thơ #lưu hành tiền giả #sản xuất tiền giả #đường dây #khen thưởng #công an

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