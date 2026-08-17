Hàn Quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu cắt giảm tập trận chung

TPO - Ngày 17/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn.

Nhóm người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Seoul để phản đối cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, ngày 17/8. (Ảnh: AP)

Tuyên bố cũng bày tỏ kỳ vọng quan hệ tốt đẹp giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể tạo động lực cho đối thoại.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “giảm đáng kể” hoạt động tập trận chung với Hàn Quốc. Ông cho rằng những hoạt động này vừa “tốn kém”, vừa gửi tín hiệu “hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” tới Triều Tiên.

Về lý do, Tổng thống Trump nói đến “mối quan hệ tốt đẹp” của ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông cũng không hài lòng với các cuộc tập trận vốn nhằm chuẩn bị cho khả năng Bình Nhưỡng tấn công Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do chỉ thị của ông Trump được đưa ra ngay trước thời điểm bắt đầu chương trình Lá chắn tự do Ulchi, nên việc hủy hoàn toàn là không thể. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận cuộc tập trận vẫn khởi động theo kế hoạch, đồng thời cho biết Seoul và Washington sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì thế trận phòng thủ chung.

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này. Nội dung diễn tập tập trung nhiều hơn vào tác chiến bằng máy bay không người lái, ứng phó với hoạt động gây gián đoạn GPS và các cuộc tấn công mạng.

Theo Bộ Tư lệnh các lực lượng Mỹ - Hàn, kịch bản diễn tập cũng tính đến kinh nghiệm chiến đấu mà lực lượng Triều Tiên tích lũy được sau khi hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Nhà Xanh cho biết, Seoul hy vọng quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ dẫn tới “các cuộc đối thoại có ý nghĩa” và mở đầu những trao đổi nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc cam kết đóng vai trò thúc đẩy tiến trình này.

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ba lần gặp ông Kim Jong-un, tại Singapore năm 2018, Hà Nội năm 2019 và làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019.

Bên cạnh vấn đề tập trận, Seoul cho biết đang tiếp tục tham vấn Washington về hợp tác quân sự liên quan đến eo biển Hormuz. Hàn Quốc cũng tham gia các cuộc thảo luận quốc tế về lệnh ngừng bắn tại Iran và nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại tuyến biển chiến lược này.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cho biết gần đây đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liệu Seoul có muốn tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran hay không, nhưng nhận được câu trả lời: “Không, cảm ơn”.