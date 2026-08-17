Ban Bí thư ban hành quy định mới về quản lý hồ sơ cán bộ

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 211 – QĐ/TW của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ.

Quy định nêu rõ nguyên tắc mỗi cán bộ đều phải có hồ sơ cán bộ đầy đủ, rõ ràng. Cán bộ mới được tuyển dụng lần đầu vào cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm lập hồ sơ gốc cho cán bộ; bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị.

Hồ sơ cán bộ phải được lập, cập nhật, bổ sung đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý, sử dụng thống nhất theo quy định; có sự phân cấp, phân quyền, phân công rõ cơ quan quản lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cụ thể, bảo đảm phục vụ tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: PV)



“Hồ sơ cán bộ bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, có giá trị pháp lý như nhau. Kết hợp quản lý hồ sơ cán bộ giấy với hồ sơ cán bộ điện tử theo lộ trình, tiến tới thay thế cơ bản bằng hồ sơ cán bộ điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện, kỹ thuật và hạ tầng”, quy định nêu.

Quy định cũng nêu, hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn thông tin mạng, lưu trữ và quản lý dữ liệu; nghiêm cấm truy cập, khai thác, sao chụp, cung cấp, chia sẻ, chỉnh sửa, làm sai lệch, hủy bỏ hồ sơ, dữ liệu trái thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo quy định, các loại tài liệu trong hồ sơ cán bộ gồm: Quyển lý lịch cán bộ; lý lịch tóm tắt; sơ yếu lý lịch; phiếu bổ sung lý lịch; các quyết định về nhân sự; các bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá, xếp loại cán bộ…; các bản kê khai tài sản, thu nhập (trường hợp thuộc diện phải kê khai); các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra liên quan đến cán bộ (nếu có)…

Quy định cũng có một chương riêng về quản lý hồ sơ cán bộ, trong đó có nêu quy định về lập hồ sơ cán bộ; bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ cán bộ; nghiên cứu, khai thác hồ sơ cán bộ; lưu trữ, bảo quản hồ sơ cán bộ…

Chương IV của quy định nêu về quản lý hồ sơ cán bộ điện tử, cụ thể có các điều về tạo lập hồ sơ cán bộ điện tử; cập nhật và chỉnh lý hồ sơ cán bộ điện tử; quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ điện tử…