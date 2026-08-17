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Sức khỏe

Thu Cúc TCI mở rộng mạng lưới, đưa y tế chất lượng cao về Hải Phòng

P.V

Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội khi có nhu cầu thăm khám chuyên sâu, người dân Hải Phòng nay có thêm lựa chọn thăm khám với các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI ngay tại địa phương theo lịch luân phiên hằng tuần. Đây là một trong những điểm nhấn khi Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động trong tháng 8/2026.

Tọa lạc tại 95 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng đây là cơ sở thứ 5 của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, có quy mô 9 tầng, tổng diện tích hơn 6.000 m² và khả năng tiếp đón khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

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Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI Hải Phòng ngày 15/8/2026

Chuyên gia từ Hà Nội thăm khám luân phiên hàng tuần

Cùng với đội ngũ bác sĩ thường trực tại cơ sở, Thu Cúc TCI Hải Phòng tăng cường nguồn lực chuyên môn từ Hà Nội thông qua lịch thăm khám luân phiên hằng tuần. Nhiều Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa trực tiếp về thăm khám, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu ngay tại địa phương.

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Hoạt động thăm khám tại Thu Cúc TCI Hải Phòng

Trong lĩnh vực tiêu hóa có TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa miền Bắc. Ở chuyên ngành tim mạch có TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Văn Quýnh, chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong tầm soát, điều trị và quản lý các bệnh lý tim mạch mạn tính.

Tham gia thăm khám còn có TTND.PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - chuyên gia bệnh lý gan mật; TTƯT.TS.BS Nguyễn Văn Doanh - chuyên gia nội thần kinh; TTƯT.BS.CKII Phạm Huy Huyên - chuyên gia tiết niệu, nam học; TTƯT.BS.CKII Dương Văn Tiến - chuyên gia tai mũi họng; TTƯT.BS.CKII Nguyễn Thị Hằng - chuyên gia nội tiêu hóa và nội soi tiêu hóa.

Đội ngũ chuyên môn còn quy tụ bác sĩ ở các lĩnh vực y học cổ truyền, cơ xương khớp, nội tiết, nội tổng hợp, sản phụ khoa, nhi khoa và ngoại khoa. Bác sĩ cơ hữu có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn; điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn chung của hệ thống.

Đầu tư đồng bộ từ chuyên khoa đến hệ thống chẩn đoán

Với mô hình đa khoa, Thu Cúc TCI Hải Phòng triển khai nhiều chuyên khoa như nội tổng hợp, tim mạch, tiêu hóa, cơ xương khớp, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt; đồng thời tích hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tại cơ sở. Trung tâm Nội soi tiêu hóa công nghệ cao được trang bị hệ thống Olympus CV-170 ứng dụng công nghệ NBI cùng hệ thống nội soi Olympus thế hệ mới với hình ảnh 4K, hỗ trợ bác sĩ quan sát và phát hiện sớm tổn thương đường tiêu hóa. Kỹ thuật nội soi gây mê cũng được triển khai nhằm giảm cảm giác khó chịu trong quá trình thực hiện.

Song song với đó, cơ sở được trang bị hệ thống CT, MRI, X-quang kỹ thuật số và phòng xét nghiệm tự động với hơn 80 danh mục xét nghiệm. Ở lĩnh vực sản phụ khoa, hệ thống siêu âm Voluson phục vụ khám và theo dõi thai kỳ; Khoa Nhi tiếp nhận trẻ từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi. Việc tập trung nhiều chuyên khoa cùng hệ thống chẩn đoán, xét nghiệm và nội soi tại một cơ sở giúp người dân Hải Phòng thuận tiện hơn khi cần thực hiện nhiều chỉ định trong quá trình thăm khám.

Những trải nghiệm đầu tiên tại cơ sở mới cũng nhận được phản hồi tích cực từ người bệnh. Chị Đ.M.A (Ngô Quyền, Hải Phòng) đưa con đến khám Nhi, cho biết điều khiến chị yên tâm là bác sĩ dành thời gian thăm khám, giải thích rõ tình trạng và hướng dẫn cụ thể cách theo dõi trẻ sau khi về nhà. “Bác sĩ khám kỹ và tư vấn rất dễ hiểu nên gia đình tôi cảm thấy yên tâm hơn khi cho con khám ở đây”, chị chia sẻ.

Sau khi thăm khám Tai mũi họng, anh N.T.Đ (Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng) cũng cho biết việc có thêm một cơ sở đa khoa ngay tại Hải Phòng giúp quá trình khám và tái khám thuận tiện hơn. “Quy trình khá nhanh, bác sĩ tư vấn kỹ. Nếu cần tái khám, tôi cũng không phải mất thời gian di chuyển xa lên Hà Nội như trước”, anh nói.

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Khách hàng đến thăm khám tại Thu Cúc TCI Hải Phòng

Các khu khám chuyên khoa, xét nghiệm, nội soi và chẩn đoán hình ảnh được bố trí trong cùng cơ sở, giúp nhiều chỉ định được thực hiện trong một quy trình thăm khám. Khu khám bệnh VIP dự kiến được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Ưu đãi khai trương tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng

Nhân dịp khai trương, Thu Cúc TCI Hải Phòng triển khai chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng. Các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư có mức ưu đãi lên tới 50%.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục triển khai bảo hiểm y tế, phòng khám áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí tương đương quyền lợi của nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100%, quy đổi thành mức hỗ trợ 25% chi phí dịch vụ. Khách hàng đồng thời được hưởng thêm ưu đãi 25% trong thời gian khai trương.

Việc đưa cơ sở Hải Phòng vào hoạt động đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của Thu Cúc TCI ngoài Hà Nội. Mô hình kết hợp đội ngũ bác sĩ thường trực với chuyên gia thăm khám luân phiên hàng tuần giúp người dân địa phương có thêm lựa chọn khi cần tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu.

P.V
#Y tế #Hải Phòng #Thu Cúc TCI #phòng khám đa khoa #chuyên gia

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