Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biển Đông có áp thấp nhiệt đới

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng sớm nay (18/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo ít khả năng mạnh lên thành bão, diễn biến còn khó lường.

Vào 4h sáng nay (18/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày tiếp theo (tính từ 4h sáng 18/8), áp thấp nhiệt đới này sẽ có hướng di chuyển tương đối ổn định, chủ yếu theo hướng tây với tốc độ chỉ khoảng 10km/h, cường độ không đổi.

Dự báo đến khoảng 4h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760km về phía đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và giữ nguyên cường độ.

atnd-t8-1.jpg
Dự báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–3,5m, biển động. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn khó lường, cần tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật.

Trên đất liền, đêm qua và sáng sớm nay (18/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/8 đến 03 giờ ngày 18/8 có nơi trên 80mm như tại trạm Trung Tâm 1 (Lào Cai) 153.8mm, Thịnh Vượng (Cao Bằng) 100.4mm, Cẩm Khê (Phú Thọ) 133.4mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 84mm.

Dự báo từ sáng sớm 18/8 đến đêm 19/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-160mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

mua-16062.jpg
Miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to từ hôm nay (18/8) đến sáng 21/8.

Dự báo xa hơn, từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-130mm, có nơi mưa rất to trên 200mm, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Quảng Trị cũ đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ giảm nhẹ so với những ngày trước với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #áp thấp nhiệt đới #thời tiết miền Bắc #miền Bắc mưa lớn #dự báo thời tiết #thời tiết miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe