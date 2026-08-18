Biển Đông có áp thấp nhiệt đới

TPO - Sáng sớm nay (18/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo ít khả năng mạnh lên thành bão, diễn biến còn khó lường.

Vào 4h sáng nay (18/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày tiếp theo (tính từ 4h sáng 18/8), áp thấp nhiệt đới này sẽ có hướng di chuyển tương đối ổn định, chủ yếu theo hướng tây với tốc độ chỉ khoảng 10km/h, cường độ không đổi.

Dự báo đến khoảng 4h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760km về phía đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và giữ nguyên cường độ.

Dự báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–3,5m, biển động. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn khó lường, cần tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật.

Trên đất liền, đêm qua và sáng sớm nay (18/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/8 đến 03 giờ ngày 18/8 có nơi trên 80mm như tại trạm Trung Tâm 1 (Lào Cai) 153.8mm, Thịnh Vượng (Cao Bằng) 100.4mm, Cẩm Khê (Phú Thọ) 133.4mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 84mm.

Dự báo từ sáng sớm 18/8 đến đêm 19/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-160mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to từ hôm nay (18/8) đến sáng 21/8.

Dự báo xa hơn, từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-130mm, có nơi mưa rất to trên 200mm, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Quảng Trị cũ đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ giảm nhẹ so với những ngày trước với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.