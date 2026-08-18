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Pháp luật

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Bắt đối tượng phá kính ô tô, trộm hơn 700 triệu đồng

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Lợi dụng buổi trưa vắng người, Bùi Huy Tú dùng búa phá kính ô tô và trộm cắp tài sản bên ghế phụ, lấy 1 túi xách nhãn hiệu LV bên trong có số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng khác.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã bắt giữ Bùi Huy Tú (SN 1984, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Tú là nghi phạm gây ra vụ đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản tại phường Hoa Lư.

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Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1973, trú phường Hoa Lư) về việc bị kẻ gian đập vỡ kính ô tô, lấy đi nhiều tài sản.

Theo trình báo, khoảng 12h15 ngày 6/8, chị H. đỗ ô tô trước cửa nhà thì bị kẻ gian đập kính bên ghế phụ lấy đi tài sản là 1 túi xách nhãn hiệu LV trị giá khoảng 200 triệu đồng, bên trong túi có số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường, huy động tối đa phương tiện, tổ chức truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng dựng được chân dung thủ phạm, tổ chức truy bắt thành công đối tượng Bùi Huy Tú khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan công an thu giữ túi xách nhãn hiệu LV, giấy tờ tuỳ thân của chị N.T.H, số tiền 100 triệu đồng; xe mô tô, điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận, sau khi phạm tội, đối tượng liên tục di chuyển, thay đổi số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh, thành để lẩn trốn. Số tiền trộm được, đối tượng sử dụng để đánh bạc trên mạng.

Theo cơ quan công an, đối tượng Bùi Huy Tú đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, trong đó đều là hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức đập phá kính xe ô tô, 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
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