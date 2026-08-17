VĨNH LONG: Đề nghị truy tố tài xế vụ tai nạn giao thông năm 2024 tại huyện Trà Ôn cũ

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông năm 2024 ở huyện Trà Ôn cũ mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mới khởi tố gần đây, cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển cơ quan viện kiểm sát đề nghị truy tố tài xế xe tải gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện KSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long, đề nghị truy tố Thạch Sa Phonl (39 tuổi, ngụ xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Vụ tai nạn này xảy ra năm 2024, nhưng Công an huyện Trà Ôn cũ đã không khởi tố, phải tới ngày 30/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Theo kết luận điều tra, chiều 7/6/2024, xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Tỉnh lộ 901 đoạn qua ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Oanh (SN 1956, trú xã Vĩnh Xuân) lái xe máy và xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Hùng Cường (SN 1977, trú xã Vĩnh Xuân) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Tiếp đó, xe của ông Oanh va chạm với xe ô tô tải biển số 84C-073.16 do Thạch Sa Phonl điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Oanh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua điều tra, xác minh, có đủ cơ sở xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn trên do lỗi của ông Thạch Sa Phonl, do lái xe không đúng phần đường quy định; còn ông Oanh vượt xe trong trường hợp không được vượt xe.

Trong đó, lỗi của ông Thạch Sa Phonl là lỗi chính, còn ông Oanh đã chết nên không xem xét trách nhiệm.

Kết quả điều tra lại xác định có lỗi của ông Thạch Sa Phonl, nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án hình sự.

Cụ thể, ngày 12/9/2024, Thượng tá Lê Quốc Việt - lúc này là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự, vì lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Không đồng tình với quyết định trên, con gái ông Oanh là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng làm đơn khiếu nại. Ngày 24/10/2024, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn - lúc này là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ký quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Ngày 13/11/2024 - ông Huỳnh Minh Trung - lúc này là Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn ký quyết định giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án, bác đơn khiếu nại của chị Hằng.

Qua giải quyết nguồn tin tội phạm đối với vụ việc trên, ngày 30/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thạch Sa Phonl về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, liên quan vụ tai nạn làm 1 nữ sinh 14 tuổi tử vong năm 2024, cũng do Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn thụ lý và không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố một số bị can về hành vi “không truy cứu trách nhiệm người có tội”, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.