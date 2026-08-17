Bất ngờ nhân thân của người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia

TPO - Một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới Tây Ninh thì bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua truy xét, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng này đang bị truy nã.

Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ Trần Tấn Đạt (SN 2001, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 16/8, tại khu vực Cầu Mỏ Vẹt (xã Bình Thành, Tây Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm), Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Công an xã Bình Thành tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Trần Tấn Đạt tại cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận, kiểm tra. Người này khai tên Trần Tấn Đạt và thừa nhận vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Đạt đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 5/1/2022.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Trần Tấn Đạt về Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, duy trì tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.