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Pháp luật

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Khởi tố thêm hai đối tượng trong vụ tuồn thịt lợn bệnh ra chợ ở Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Công an TP. Cần Thơ vừa khởi tố thêm 2 bị can là “cò lợn” cấu kết với người thu mua lợn bệnh, lợn chết, đưa vào lò mổ rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công (SN 1984, ngụ xã Xà Phiên) và Hứa Hoàng Khởi (SN 1984, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông), để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Động thái này nằm trong việc mở rộng điều tra vụ án liên quan mua bán và tuồn lợn bệnh ra chợ.

Theo điều tra, Công và Khởi làm nghề môi giới mua bán lợn nhiều năm. Dù biết việc mua bán lợn bệnh, lợn chết là vi phạm pháp luật, hai người vẫn cấu kết với Thị Hồng Cam - tiểu thương bán thịt tại chợ Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn, Cần Thơ), để thu mua, đưa lợn bệnh đến lò mổ, bán ra thị trường.

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Hứa Hoàng Khởi và Trương Văn Công.

Trước đó, ngày 12/2, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Nam và Thị Hồng Cam về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Liên quan vụ án trên, tháng 10/2025, Công an TP. Cần Thơ kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn, phát hiện 40 con lợn sống, một con lợn đã giết mổ có đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị được đưa khỏi cơ sở. Mẫu thịt lợn đã giết mổ dương tính với dịch tả lợn Châu Phi, qua xác minh, con lợn bệnh của bà Thị Hồng Cam.

Tại quầy thịt lợn của bà Cam và chồng (là Trương Trung Kiên) trực tiếp đứng bán tại chợ Vĩnh Viễn, công an tiếp tục kiểm tra 2 lô thịt, kết quả xét nghiệm xác định 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay sau đó, tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP. Cần Thơ để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977) - chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII; Lê Quốc Nhiên (SN 1979) - nhân viên thú y kiểm soát giết mổ; Phạm Hồng Phúc (SN 1980) - viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII.

Theo lời khai của các bị can Phúc, Nhiên, Toại, dù biết lợn của Thị Hồng Cam có dấu hiệu nhiễm dịch tả lợn châu Phi, nhưng vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm dịch để đưa thịt ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Nhật Huy
#Cần Thơ #heo bệnh #dịch tả heo châu Phi #khởi tố #an toàn thực phẩm

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