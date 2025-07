Cán bộ thú y đóng dấu sai với heo bệnh của C.P Việt Nam bị kỷ luật

TPO - Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) vừa xử lý kỷ luật cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Sáng 3/7, tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Phạm Kim Đăng, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, tỉnh Hậu Giang đã xử lý một số cá nhân, tập thể trong vụ việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định tại cơ sở giết mổ của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam.

Cũng theo ông Đăng, cán bộ vi phạm đã bị xử lý và chuyển nhiệm vụ khác. Đồng thời cán bộ thú y phụ trách giết mổ trong vụ việc bị kiểm điểm.

Cụ thể, theo ông Đăng, ngày 20/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang có báo cáo kết quả xử lý tập thể, cá nhân trong vụ việc đóng dấu kiểm soát giết mổ (KSGM) sai quy định.

Sau khi xem xét hành vi vi phạm, mức độ sai phạm của ông N.L.C. (viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với viên chức N.L.C vì "không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ và có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng". Sở này cũng kiểm điểm trách nhiệm đối với ban lãnh đạo Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp liên quan đến những thiếu sót trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao lĩnh vực kiểm soát giết mổ.

Cũng theo ông Đăng, trong thời gian tới, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có quy chế phối hợp với Bộ Công an để tăng giám sát, kiểm soát vệ sinh an toàn giết mổ. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương giám sát chặt hơn vấn đề an toàn vệ sinh giết mổ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Cục Chăn nuôi và Thú y đã nhận được Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang, kèm theo bản chụp sổ theo dõi kiểm soát giết mổ năm 2022 tại cơ sở xảy ra vụ việc, bản tường trình của cán bộ thực hiện kiểm soát giết mổ và một số tài liệu khác.

Qua kiểm tra cho thấy, sự việc diễn ra tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp). Người trực tiếp thực hiện KSGM là ông N.L.C - viên chức Trạm Chăn nuôi Thú y huyện Phụng Hiệp. Ông C là chẩn đoán viên hạng III, đã được đào tạo và cấp chứng nhận nghiệp vụ liên quan.

Rạng sáng 26/3/2022, ông C đóng dấu kiểm soát lên một bên thân thịt heo trước khi phát hiện phía còn lại có nốt viêm. Sau đó, phát hiện phía thân thịt còn lại có nhiều nốt viêm, không đảm bảo vệ sinh thú y nên không đóng dấu KSGM mà yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy thân thịt này. Chủ cơ sở và nhân viên Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã trao đổi và thống nhất xử lý vệ sinh thú y cả 2 mảng thân thịt bằng hình thức luộc và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thủy sản.