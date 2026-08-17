Clip: Bóc trần đường dây mua bán thận, thu 1,5 tỷ đồng mỗi ca ở TPHCM

TPO - Với thủ đoạn đánh vào nhu cầu ghép thận cấp thiết của người bệnh và khó khăn tài chính của người bán, các đối tượng môi giới đưa ra mức giá 1,4-1,5 tỷ đồng cho một ca ghép, sau đó tìm người bán với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch. Công an TPHCM đã khởi tố 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Clip các đối tượng trong đường dây mua bán thận tại cơ quan công an.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn của các nhóm đối tượng môi giới mua bán thận là lợi dụng nhu cầu ghép thận và hoàn cảnh khó khăn của người bán để trục lợi.

11 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa; Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1988, ngụ phường Phước Long); Phạm Nhất Tiến (sinh năm 1995, ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Phạm Thị Mỹ Hà; Lê Bá Huy (sinh năm 1995, ngụ phường Bình Lợi Trung); Tô Minh Trung (sinh năm 1991, ngụ xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long); Cao Thị Dự; Nguyễn Hoàng Quốc Thái (sinh năm 1995, ngụ xã Đất Đỏ); Ngô Thụy Tường Vy (sinh năm 1993, ngụ phường Phú Lâm); Cao Hữu Đông (sinh năm 1965, ngụ phường Hòa Hưng) và Huỳnh Thị Thúy Vân (sinh năm 1991, ngụ xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, vụ việc được phát hiện từ tháng 7/2026. Quá trình điều tra xác định Phạm Đỗ Đăng Khoa, Phạm Thị Mỹ Hà và Cao Thị Dự giữ vai trò chính trong các đường dây.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm người có nhu cầu ghép thận.

Khi có khách, nhóm này đưa ra mức chi phí khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận, sau đó tìm người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền để bán thận với giá thấp hơn nhằm hưởng khoản chênh lệch.

Phạm Đỗ Đăng Khoa (sinh năm 1989) - một trong những đối tượng giữ vai trò chính trong các đường dây. Ảnh CACC.

Những người trực tiếp tìm được người bán và giao dịch thành công có thể được trả 50 triệu đồng tiền giới thiệu. Người được phân công đưa người bán và người nhận đi khám, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục được trả 10 triệu đồng cho mỗi ca thành công.

Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe phù hợp, các đối tượng tiếp tục đưa người bán và người nhận đến bệnh viện để khám chuyên sâu, hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận.

Đáng chú ý, để che giấu bản chất mua bán, các đối tượng còn hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý. Đồng thời, nhóm này hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ hiến, ghép.

Mặc dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, nhưng thực tế các bên đã thỏa thuận trước về giá mua bán và phương thức giao nhận tiền. Sau khi thanh toán tiền mua thận cùng các chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại được các đối tượng tổ chức hưởng lợi.

Từ trái sang_ Vy- Dự- Tiến- Huy- Hà- Trung- Khoa- Đạt- Thái - Vân - Đông. Ảnh CACC.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TPHCM cảnh báo, mua bán, môi giới mua bán bộ phận cơ thể người là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tìm kiếm, lôi kéo, môi giới, tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ để che giấu giao dịch cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để kiểm tra, xử lý.