Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Chiều 17/8/2026, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an.