Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Chiều 17/8/2026, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)