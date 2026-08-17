Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba yêu cầu với mỗi Ủy viên Trung ương

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Lớp được tổ chức từ ngày 17 - 23/8/2026 với sự tham dự của 63 Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)



Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trung ương đã có những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện: Biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể; làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, hiện nay, thế giới đang biến đổi nhanh, sâu sắc, khó dự báo. Muốn phát triển nhanh, bền vững, đất nước phải nâng cao tự chủ, thích ứng, sức chống chịu và tạo lập lợi thế mới.

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải thực hiện bốn bước chuyển chiến lược: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành hệ thống chính trị; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng, bảo vệ vững chắc đất nước và môi trường hòa bình. Yêu cầu ấy đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Việc học tập bắt nguồn từ trọng trách ấy. Từng Ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ từng thành công có thể thành lực cản.

Không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc kết hợp nghiên cứu chuyên đề, thảo luận và khảo sát thực tế, yêu cầu, lớp học không thể chỉ truyền đạt một chiều, càng không phải để hoàn thành thủ tục theo quy định; đây phải là nơi trao đổi thẳng thắn, đối thoại có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn; kết nối tri thức, kinh nghiệm với vấn đề mới của đất nước. Giá trị của chương trình không ở số lượng thông tin, mà ở cách nhìn mới, quyết định tốt hơn và kết quả cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các học viên tập trung thực hiện tốt ba yêu cầu: Mỗi người cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương; đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân; không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc.

Các học viên cần thẳng thắn nêu chính kiến, chia sẻ cả việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học; vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể; qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành; tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, tìm giải pháp tốt hơn.

Sau khóa học, mỗi học viên cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng nền nếp cập nhật tri thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc và có kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, thiết thực; cập nhật vấn đề mới; tổng hợp ý kiến có giá trị phục vụ tham mưu, hoàn thiện chủ trương, chính sách; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược; cần theo dõi việc vận dụng và lấy kết quả thực tế làm căn cứ đổi mới.