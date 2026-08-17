Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức

TPO - Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở

Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về các nội dung liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở và tiền lương đối với người lao động khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh tiền lương khu vực công bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ dẫn Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết luận về nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện cải cách tiền lương gắn kết chặt chẽ với lộ trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ cho biết, sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước, nhằm cải thiện một phần thu nhập, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về chính sách đặc thù dành cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026. Trong đó, đã điều chỉnh tăng quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhằm góp phần cải thiện điều kiện hoạt động, tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu

Bộ Nội vụ cũng cho biết, hiện nay, hệ thống tiền lương đối với người lao động của Việt Nam đã được thể chế hóa theo nguyên tắc thị trường, tại Bộ luật Lao động năm 2019. Trong đó, tiền lương được hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, gắn với năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Đồng thời, bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương, xác định tiền lương và trả lương cho người lao động thỏa đáng, không hạn chế mức tối đa đối với chuyên gia, người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp, nhằm giữ chân và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiền lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu.

“Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Theo đó, tiền lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế… Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bộ Nội vụ, với vai trò là một thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia, đã phối hợp với các thành viên của Hội đồng nghiên cứu, rà soát, đánh giá các yếu tố liên quan để khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu, đảm bảo hài hoà cả mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với biến động giá cả thị trường.

Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo gửi Chính phủ khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2027, trong đó, mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.