Quy Nhơn kẻ vạch, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

TPO - Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã kẻ vạch phân định không gian dành cho người đi bộ trên hàng loạt tuyến đường, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm.