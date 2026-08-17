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Xã hội

Quy Nhơn kẻ vạch, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Trương Định

TPO - Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã kẻ vạch phân định không gian dành cho người đi bộ trên hàng loạt tuyến đường, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm.

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Những ngày qua, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn tiến hành kẻ vạch phân định không gian dành cho người đi bộ trên nhiều tuyến đường trung tâm. Đây được xem là bước cụ thể hóa yêu cầu chấn chỉnh trật tự đô thị﻿ tại khu vực trung tâm Quy Nhơn.
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Phần lối đi được xác định theo chiều rộng vỉa hè, tính từ mép ngoài bó vỉa đến mép tường nhà dân. Cụ thể, với vỉa hè rộng từ 5m trở lên, phần dành cho người đi bộ rộng từ 2,5m trở lên. Vỉa hè rộng trên 4m đến dưới 5m sẽ dành 2m cho người đi bộ. Đối với vỉa hè rộng dưới 4m, phần lối đi dành cho người đi bộ rộng 1,5m.
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Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra phổ biến tại khu vực trung tâm Quy Nhơn. Ông thấy rằng, vỉa hè ở Quy Nhơn gần như bị lấn chiếm 100%, không còn chỗ cho người đi bộ, điều này ảnh hưởng đến trật tự đô thị và hình ảnh du lịch của địa phương.
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Song song với việc kẻ vạch, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, bảo đảm lối đi thông thoáng, an toàn cho người đi bộ.
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Theo ghi nhận, các hộ kinh doanh, nhà hàng chấp hành khá tốt. Bàn ghế và các vật dụng phục vụ kinh doanh được bố trí trong phạm vi vạch kẻ, không lấn vào phần đường dành cho người đi bộ.
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Đợt ra quân được triển khai trên nhiều tuyến đường trung tâm như: Xuân Diệu, Trần Phú, Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, Phan Đăng Lưu, Lê Lợi, Trần Cao Vân, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Đặng Văn Ngữ, Tố Hữu, Tháp Đôi...
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Nhiều hàng quán nghiêm túc chấp hành, chủ động sắp xếp bàn ghế đúng phần diện tích được phép.
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Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cũng cho biết, những trường hợp đã cam kết nhưng vẫn cố tình lấn chiếm, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm﻿ theo quy định.
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Việc kẻ vạch xác định phần vỉa hè dành cho người đi bộ được xem là bước cụ thể hóa yêu cầu chấn chỉnh trật tự đô thị tại khu vực trung tâm Quy Nhơn. Thay vì chỉ tổ chức các đợt ra quân xử lý lấn chiếm, địa phương xác định cụ thể chiều rộng phần vỉa hè phải dành cho người đi bộ, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết.
Trương Định
#Quy Nhơn #lấn chiếm vỉa hè #trật tự đô thị #vẻ vạch #không gian đi bộ

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