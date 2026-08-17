Quy Nhơn kẻ vạch, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

TPO - Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã kẻ vạch phân định không gian dành cho người đi bộ trên hàng loạt tuyến đường, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm.
Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra phổ biến tại khu vực trung tâm Quy Nhơn. Ông thấy rằng, vỉa hè ở Quy Nhơn gần như bị lấn chiếm 100%, không còn chỗ cho người đi bộ, điều này ảnh hưởng đến trật tự đô thị và hình ảnh du lịch của địa phương.
Theo ghi nhận, các hộ kinh doanh, nhà hàng chấp hành khá tốt. Bàn ghế và các vật dụng phục vụ kinh doanh được bố trí trong phạm vi vạch kẻ, không lấn vào phần đường dành cho người đi bộ.
Nhiều hàng quán nghiêm túc chấp hành, chủ động sắp xếp bàn ghế đúng phần diện tích được phép.
Việc kẻ vạch xác định phần vỉa hè dành cho người đi bộ được xem là bước cụ thể hóa yêu cầu chấn chỉnh trật tự đô thị tại khu vực trung tâm Quy Nhơn. Thay vì chỉ tổ chức các đợt ra quân xử lý lấn chiếm, địa phương xác định cụ thể chiều rộng phần vỉa hè phải dành cho người đi bộ, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết.