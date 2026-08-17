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Hà Nội:

Ô tô lật ngửa sau va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân

Thanh Hà

TPO - Chiều 17/8, một vụ tai nạn ô tô liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Vụ việc khiến 1 xe lật ngửa, nhiều phương tiện khác hư hỏng.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh H.M

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại khu vực làn ô tô giữa cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một số ô tô di chuyển cùng chiều trên cầu Nhật Tân đã xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ việc khiến 1 ô tô lật ngửa, nhiều phương tiện hư hỏng.

Các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố đi Nội Bài bị ùn ứ kéo dài do ảnh hưởng của vụ tai nạn.

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Giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh: Mạnh Hùng

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc.

Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2, vụ việc không có thương vong về người. Phương tiện hư hỏng. Đến hơn 16h cùng ngày lực lượng chức năng di chuyển các phương tiện, giải phóng lòng đường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
#va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân #phân luồng và xử lý tai nạn #cầu Nhật Tân #va chạm #ô tô #lật ngửa #tai nạn

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