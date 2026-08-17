Đại gia nào là chủ nhân của siêu xe điện Ferrari Luce 40 triệu USD?

Herbert "Dr. Herbie" Wertheim, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ, đã chi tới 40 triệu USD để sở hữu chiếc Ferrari Luce "Chassis 0", chiếc xe điện thương mại đầu tiên của Ferrari.

Herbert "Dr. Herbie" Wertheim, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ, đã chi tới 40 triệu USD để sở hữu chiếc Ferrari Luce "Chassis 0", chiếc xe điện thương mại đầu tiên của Ferrari.

Tại phiên đấu giá RM Sotheby's diễn ra trong khuôn khổ Monterey Car Week 2026, chiếc Ferrari Luce "Chassis 0" - chiếc xe sản xuất đầu tiên của mẫu grand tourer thuần điện đầu tiên trong lịch sử Ferrari - đã được bán với mức giá kỷ lục 40 triệu USD.

Ai là chủ nhân chiếc xe điện Ferrari Luce 40 triệu USD?

Người chiến thắng là ông Herbert "Dr. Herbie" Wertheim, tỷ phú tự thân nổi tiếng tại Mỹ, đồng thời cũng là người từng gây chú ý khi bỏ ra 26 triệu USD để sở hữu chiếc Ferrari Daytona SP3 Tailor Made "599+1" vào năm ngoái cũng tại buổi đấu giá của RM Sotheby's.

Ông Herbert "Dr. Herbie" Wertheim là chủ nhân mới của chiếc Ferrari Luce đầu tiên. Mẫu xe thuần điện này đã được đấu giá thành công với số tiền 40 triệu USD.

Thương vụ này biến Ferrari Luce "Chassis 0" trở thành mẫu xe đương đại có giá đấu thành công cao nhất từ trước đến nay. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển đến quỹ Ferrari Foundation nhằm tài trợ các chương trình giáo dục và các dự án tái thiết cộng đồng.

Được bạn bè gọi thân mật là "Dr. Herbie", ông Herbert Wertheim luôn xuất hiện với chiếc mũ fedora màu đỏ đặc trưng. Ông là bác sĩ nhãn khoa, nhà phát minh, nhà đầu tư huyền thoại và được ước tính sở hữu khối tài sản lên tới khoảng 5 tỷ USD.

Vào năm ngoái, ông cũng đấu giá thành công siêu xe Ferrari Daytona SP3 'Tailor Made' cuối cùng với số tiền 26 triệu USD, và toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ chuyển vào quỹ The Ferrari Foundation.

Đây không phải lần đầu ông Herbert Wertheim lập kỷ lục tại Monterey Car Week. Vào năm 2025, ông từng chi 26 triệu USD để sở hữu chiếc Ferrari Daytona SP3 Tailor Made thuộc dòng Icona Series. Mẫu xe độc bản này mang số khung "599+1", sở hữu lớp vỏ carbon 2 tông màu kết hợp sắc vàng Giallo Modena nổi bật và nhanh chóng trở thành một trong những chiếc Ferrari hiện đại được săn đón nhất.

Cuộc đời đầy thử thách của "Dr. Herbie"

Sinh ra tại Philadelphia vào cuối thời kỳ Đại suy thoái, ông Herbert Wertheim bỏ nhà đi khi còn là thiếu niên và từng làm đủ nghề để mưu sinh, từ hái cam tại Florida cho đến sống cùng người Seminole trong vùng đầm lầy Everglades.

Ông Herbert "Dr. Herbie" Wertheim chụp hình cùng tỷ phú và cũng là bậc thầy đầu tư người Mỹ Warren Buffett.

Năm 16 tuổi, ông Wertheim phải ra tòa vì cáo buộc bỏ học. Trước lựa chọn vào trại giáo dưỡng hoặc gia nhập quân đội, ông quyết định nhập ngũ Hải quân Mỹ khi mới 17 tuổi, một bước ngoặt thay đổi cuộc đời.

Trong thời gian phục vụ tại lực lượng Không quân Hải quân thời Chiến tranh Lạnh, ông bắt đầu đầu tư chứng khoán. Khoản đầu tư đầu tiên là cổ phiếu Lear Jet được mua bằng tiền trợ cấp quân đội. Chính khoảng thời gian này cũng giúp ông gặp trực tiếp Bill Lear – người tiên phong trong ngành hàng không – và nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ cũng như công nghiệp.

Sau khi xuất ngũ, ông Wertheim theo học vật lý và hóa học, làm kỹ sư cho NASA tại Cape Canaveral trước khi nhận học bổng ngành nhãn khoa. Năm 1969, ông phát minh lớp phủ chống tia UV dành cho tròng kính nhựa, giúp hạn chế nguy cơ đục thủy tinh thể. Một năm sau, ông thành lập Brain Power Inc. (BPI), doanh nghiệp sau này sở hữu hơn 100 bằng sáng chế và bản quyền trong lĩnh vực công nghệ quang học.

Ông Herbert Wertheim gặp gỡ tỷ phú công nghệ Bill Gates tại một sự kiện.

Không giống nhiều tỷ phú công nghệ hay tài chính, ông Herbert Wertheim không làm giàu nhờ một thương vụ IPO đình đám. Theo Forbes, ông kiên trì xây dựng tài sản thông qua chiến lược đầu tư dài hạn, mua và nắm giữ cổ phiếu của những doanh nghiệp như Apple, Microsoft, GE, Google, BP hay Bank of America từ rất sớm.

Khoản đầu tư thành công nhất của ông là Heico, nhà sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ. Năm 1992, ông Wertheim mua lượng cổ phần trị giá khoảng 5 triệu USD. Đến nay, giá trị khoản đầu tư này đã vượt 800 triệu USD, giúp ông trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Heico.

Những chiếc Ferrari của ông Herbert Wertheim có giá trị như thế nào?

Nhắc đến ông Herbert Wertheim, người ta khó có thể tìm thấy được một bộ sưu tập siêu xe đồ sộ như những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, 2 chiếc Ferrari mà ông đã chiến thắng được tại các buổi đấu giá của RM Sotheby's đều có giá trị lớn, không chỉ về mặt con số, mà còn đối với lịch sử ngành công nghiệp ôtô toàn cầu nói chung.

Ferrari Daytona SP3 được trang bị động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 840 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép F1 DCT 7 cấp.

Vốn chỉ được sản xuất giới hạn 599 chiếc, hãng đã bất ngờ bổ sung thêm chiếc Ferrari Daytona SP3 cuối cùng. Điểm làm nên sự khác biệt cho siêu xe thứ 600 này là phối màu vàng Giallo Modena bên cạnh phần thân vỏ sợi carbon lộ thiên cùng logo Ferrari cỡ lớn, vốn chưa từng được áp dụng trên bất kỳ mẫu Ferrari nào.

Thuộc dải sản phẩm Icona Series, không phải ai cũng được Ferrari "chọn mặt gửi vàng" sở hữu siêu phẩm này. Buổi đấu giá diễn ra gay cấn đến phút chót, và số tiền cuối cùng đã lên đến 26 triệu USD, hơn gấp 10 lần giá trị khởi điểm của siêu xe này, và vượt xa con số 3,5 triệu USD mà các chuyên gia đã dự đoán trước khi buổi đấu giá kết thúc.

Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" vẫn sử dụng 4 động cơ điện độc lập tại từng bánh trên nền tảng 800 V, công suất tối đa 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm.

Trong khi đó, chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" là mẫu EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Chiếc xe này còn được cá nhân hóa thông qua chương trình Tailor Made phối hợp cùng Ferrari Design Studio. "Chassis 0" mang nhiều chi tiết và tùy chọn thiết kế độc bản như màu sơn trắng Madreperla Semi-Gloss độc quyền, da Le Mans màu Perla được tuyển chọn từ Thụy Sĩ...