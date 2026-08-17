Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hyundai Santa Fe sắp có thay đổi bước ngoặt về thiết kế

Lê Tuấn

TPO - Hình ảnh nguyên mẫu Hyundai Santa Fe facelift chạy thử mới đây đã hé lộ một thay đổi đáng chú ý về diện mạo, cụ thể là phần đèn trước và sau của xe.

Thời gian gần đây, nguyên mẫu Hyundai Santa Fe bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) liên tục được bắt gặp chạy thử ở Hàn Quốc. Những hình ảnh mới nhất do AutoSpy đăng tải đã phần nào xác nhận những đồn đoán trong ngành về thiết kế mới của xe.

Theo đó, nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy xe có thể được trang bị dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng ở cả phía trước và phía sau, kết hợp các chi tiết đèn LED dạng dọc.

Phần đầu xe kết hợp dải đèn LED chạy ngang, đèn định vị ban ngày bố trí dọc hai bên và cụm đèn pha đặt thấp hơn. Tạo hình này sẽ thay thế đèn chữ H đặc trưng nhưng từng gây nhiều tranh luận trên Santa Fe thế hệ hiện hành.

santa-fe-facelift-2.jpg

Tổng thể đầu xe cũng được làm liền mạch, bớt vuông vức hơn. Cách xử lý này được cho là nhằm tạo sự đồng nhất với những mẫu SUV mới của Hyundai, trong đó có Tucson thế hệ tiếp theo.

Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở phía sau. Khu vực này được tái thiết kế với cụm đèn hậu đặt dọc nối liền bằng dải LED chạy ngang. Vị trí biển số cũng có sự tinh chỉnh.

santa-fe-facelift-1.jpg

Những thay đổi trên hứa hẹn giúp phần đuôi xe trở nên cân đối và phù hợp với số đông hơn. Theo KCB, Santa Fe mới sẽ đánh dấu một trong những lần thay đổi thiết kế đáng kể nhất của Hyundai đối với một bản facelift trong những năm gần đây.

Santa Fe thế hệ hiện tại được Hyundai định hướng theo phong cách SUV địa hình nhằm tạo sự khác biệt trong phân khúc SUV cỡ trung. Tuy nhiên, thiết kế này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khách hàng cho rằng xe kém thanh thoát hơn các đối thủ như Kia Sorento hay Toyota Highlander.

Doanh số Santa Fe giảm trong giai đoạn đầu năm 2025, dù Hyundai đã bổ sung phiên bản hybrid. Bản facelift sắp tới sẽ là cơ hội để hãng điều chỉnh định hướng thiết kế và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

hyundai-santa-fe-2027-thiet-ke.jpg
Bản dựng dự đoán thiết kế đuôi xe Santa Fe 2027. Ảnh: Digimods

Bên cạnh thay đổi ngoại hình, hệ truyền động cũng sẽ có thay đổi quan trọng. Các phiên bản Santa Fe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L dự kiến loại bỏ hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (DCT) để chuyển sang hộp số tự động sử dụng biến mô.

Thay đổi trên nhằm hướng tới khả năng vận hành mượt mà hơn, đặc biệt ở tốc độ thấp. Trong khi đó, phiên bản Santa Fe hybrid tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến được giới thiệu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau dưới dạng đời xe 2027.

Lê Tuấn
#Hyundai Santa Fe #Hyundai #Santa Fe facelift #SUV #xe hàn

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe