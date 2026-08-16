Lamborghini trình làng siêu xe nhanh và mạnh nhất lịch sử hãng

TPO - Tại sự kiện Monterey Car Week, Lamborghini đã giới thiệu Revuelto SV mới - siêu xe mạnh và nhanh nhất hãng từng sản xuất.

Là thành viên mới nhất của dòng Super Veloce (SV), Lamborghini mô tả Revuelto SV là “mẫu xe thương mại mạnh và nhanh nhất" từng được sản xuất tại nhà máy Sant’Agata Bolognese.

Siêu xe này sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L kết hợp hai mô-tơ điện đặt ở phía trước và một mô-tơ điện khác bố trí phía trên hộp số ly hợp kép 8 cấp. Hệ thống truyền động được bổ sung bộ pin lithium-ion dung lượng 7,3 kWh, giúp duy trì hiệu suất ổn định hơn đáng kể so với Revuelto tiêu chuẩn.

Tổng công suất của hệ thống đạt 1.065 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm, tăng 50 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhờ đó, Revuelto SV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h.

Những nâng cấp không chỉ tập trung vào hệ truyền động. Revuelto SV được trang bị hệ thống treo mới với giảm xóc có thể điều chỉnh thủ công, phát triển dựa trên công nghệ sử dụng trên xe đua GT3. Lamborghini cho biết cấu hình này giúp độ linh hoạt của xe tăng 17% và độ bám đường ngang tăng 10% so với Revuelto tiêu chuẩn.

Xe sử dụng bộ mâm khóa tâm kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch phía sau. Hệ thống phanh carbon-gốm CCM-R Plus mới với tính năng thông gió lấy cảm hứng từ xe đua cùng cấu trúc carbon 3D.

Đĩa phanh có đường kính 420 mm phía trước và 410 mm phía sau, giúp lực giảm tốc cực đại tăng 11% và khả năng tản nhiệt cải thiện 23%.

Lamborghini cũng trang bị cho Revuelto SV hệ thống “Kiểm soát Phanh Tích hợp” với cảm biến quán tính thế hệ mới, liên tục theo dõi trạng thái chuyển động của xe theo thời gian thực. Hệ thống này cho phép điều chỉnh lực phanh chính xác và nhanh hơn, hạn chế hiện tượng khóa bánh và cải thiện hiệu suất phanh.

Ngoại thất Revuelto SV được thiết kế khác biệt với phần đầu xe mới, nổi bật bởi cánh chia gió kích thước lớn. Các chi tiết màu đen, vật liệu sợi carbon lộ thiên và lớp sơn đặc trưng của Super Veloce.

Phía sau xe có cánh gió cố định, cánh Gurney và các khe dẫn khí mới nhằm tăng khả năng làm mát hệ thống phanh phía sau. Hệ thống ống xả thể thao cũng được tinh chỉnh, hoàn thiện với màu xám mờ.

Nhờ những thay đổi về khí động học, Revuelto SV tạo lực ép xuống lớn hơn 80% so với Revuelto tiêu chuẩn và cao hơn 10% so với Aventador SVJ thế hệ trước.

Khoang nội thất về cơ bản vẫn duy trì thiết kế quen thuộc, bao gồm cả màn hình dành cho hành khách phía trước. Tuy nhiên, vô-lăng được tinh chỉnh với núm chọn chế độ Pilota Mode màu đỏ.

Đây là trang bị riêng của Revuelto SV, cho phép kích hoạt thiết lập vận hành với hệ thống kiểm soát lực kéo gồm 5 cấp độ, được phát triển dựa trên kinh nghiệm của Lamborghini trong giải đua GT3.

Xe còn có các tấm ốp cửa bằng sợi carbon cùng màn hình hiển thị được nâng cấp với đồ họa đặc biệt. Ghế thể thao bọc sợi carbon là trang bị tiêu chuẩn, trong ghế đua hoàn toàn bằng sợi carbon là tùy chọn.

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Lamborghini cho biết sẽ sản xuất giới hạn 1.963 xe Revuelto SV trên toàn cầu với nhiều tùy chọn cá nhân hóa, giá bán chưa được công bố. Tại Việt Nam, mẫu Lamborghini Revuelto tiêu chuẩn có giá khởi điểm 43,99 tỷ đồng.