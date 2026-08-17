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Xe

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Clip: Xe bồn trộn bê tông 'xì hơi' hất văng công nhân xuống đường

Văn Quân - An Yên

TPO - Một công nhân đang mở nắp bồn trộn bê tông thì bất ngờ nắp bồn bật mạnh, luồng hơi cực mạnh hất văng nạn nhân xuống đường.

Clip ghi lại cảnh nắp bồn trộn bê tông hất văng người công nhân khỏi xe

Ngày 17/8, đại diện UBND xã Đất Đỏ, TPHCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến xe bồn trộn bê tông. Nạn nhân bị thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, đoạn video clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra tại Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra khoảng 9h40 ngày 12/8, tại Chi nhánh Công ty Thế Giới Nhà. Một công nhân đang làm việc trên xe đầu kéo gắn bồn trộn bê tông. Bất ngờ, khu vực ống xả của bồn xì hơi.

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Thời điểm nắp bồn trộn xi măng bật mạnh, luồng hơi hất văng người công nhân xuống đường (ảnh chụp màn hình)

Công nhân nói trên sau đó leo lên bồn để mở nắp. Khi nắp bồn được mở, hơi cùng bụi xi măng bất ngờ phụt mạnh ra ngoài. Áp lực khiến nắp bồn bật mạnh, hất người công nhân văng xuống đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương rất nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang xác minh diễn biến vụ việc, đồng thời làm rõ nguyên nhân tai nạn cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn lao động tại khu vực xảy ra sự cố.

Văn Quân - An Yên
#tai nạn lao động #thế giới nhà #KCN Đất Đỏ 1 #Đất Đỏ #TPHCM #Va chạm xe trộn bê tông dưới cầu Long Biên

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