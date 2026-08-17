Ngư dân bốn ngày trôi dạt trên biển: Gia đình vỡ òa trong hạnh phúc

TPO - Sau bốn ngày trôi dạt trên biển trong tình trạng đói, khát, sức khỏe suy kiệt, ngư dân Trương Văn Chung (sinh năm 1980, trú ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang) được cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện, cứu sống. Hay tin anh trai được cứu, người thân ở quê vỡ òa trong hạnh phúc.

Chiều tối 16/8, tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện và cứu vớt được anh Trương Văn Chung đang trôi dạt trên biển. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe và tinh thần suy yếu, anh Chung chưa nhớ được mình bị rơi khỏi tàu cá nào, chỉ nói được một số thông tin cá nhân và gia đình, cũng như việc bị rơi xuống biển ngày 12/8 khi cùng tàu đánh bắt trên biển.

Ngư dân Trương Văn Chung được cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân cứu sống sau 4 ngày trôi dạt trên biển.

Chiều 17/8, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, chị Trương Thị Nhanh (sinh năm 1984) - em ruột anh Chung, cho biết, gia đình vỡ òa khi nhận tin anh được Hải quân cứu sống.

“Tôi mừng lắm. Mới đầu nghe tin, tôi run hết người. Do đang làm việc ở Phú Quốc, tôi đã đến Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (đặt trên đảo Phú Quốc - PV) hỏi thông tin và nhờ liên lạc với tàu cứu hộ. Khi xác nhận anh được cứu, tôi mới yên tâm”, chị Nhanh chia sẻ.

Theo chị Nhanh, anh Chung là con thứ năm trong gia đình có tám anh em, gồm sáu trai và hai gái. Cha mẹ đã qua đời, gia đình ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang với truyền thống gia đình và nhiều người dân gắn bó với nghề đi biển. Anh Chung theo nghề biển từ nhỏ, khoảng 10 tuổi đã nghỉ học để cùng các anh em trong gia đình đi làm, phụ giúp gia đình. Sau này, anh tiếp tục gắn bó với nghề biển, thường xuyên có những chuyến đi kéo dài 2 - 3 tháng, thậm chí 3 - 4 tháng mới về nhà.

“Anh ấy đi biển từ nhỏ tới giờ, quanh năm suốt tháng cứ đi rồi về, về rồi lại đi. Có khi 2 - 3 tháng mới về một lần. Đi biển vất vả, nhưng đó là nghề của ảnh”, chị Nhanh kể.

Anh Chung đã lập gia đình và có hai con trai. Sau khi vợ chồng không còn chung sống, các con được ông bà ngoại chăm sóc. Sau khi cha mẹ anh Chung qua đời, hai người con hiện được người chú út nuôi dưỡng.

Theo chị Nhanh, con trai lớn của anh Chung khoảng 12 tuổi, con nhỏ khoảng 7 tuổi. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, anh Chung phải thường xuyên đi biển để kiếm tiền gửi về nuôi con.

“Ảnh gà trống nuôi con, đi biển quanh năm để kiếm tiền lo cho hai đứa nhỏ ăn học. Anh em trong nhà ai cũng có cuộc sống riêng nên lâu lâu về quê mới cho mấy đứa nhỏ chút tiền, mua bánh hoặc phụ tiền học”, chị Nhanh nói.

Theo thông tin gia đình nhận được, sau khi được cứu, anh Chung vẫn đang ở trên tàu ngoài khơi và dự kiến được đưa vào cảng Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng 18/8.

Chị Nhanh cho biết, gia đình đang liên hệ với người thân ở Bình Dương để sắp xếp xuống Bà Rịa - Vũng Tàu đón anh Chung vào sáng mai (18/8). Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, sức khỏe anh Chung còn yếu, nên gia đình dự định đưa anh về quê để tiếp tục chăm sóc.

“Nghe nói anh được cứu lên tàu, chỉ uống được một chút nước, ăn một hai muỗng cháo, người còn yếu và chưa nhớ rõ mọi chuyện. Bốn ngày ngoài biển không ăn uống mà sống sót được như vậy, gia đình mừng và hạnh phúc lắm”, chị Nhanh nói.

Hay tin anh trai được cứu sống, chị Nhanh lập tức gọi điện báo cho các anh em trong gia đình. Sau những ngày thấp thỏm chờ tin, gia đình chỉ mong anh Chung sớm được đưa về quê, hồi phục sức khỏe và đoàn tụ với các con.

“Tôi chỉ mong anh khỏe lại, sớm về nhà với các con. Nghe tin anh còn sống, cả nhà mừng lắm rồi”, chị Nhanh chia sẻ.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 18h ngày 16/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Thời điểm này trời tối, sóng gió lớn. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 khẩn trương tiếp cận và đến khoảng 19h cùng ngày đã cứu, đưa ngư dân lên tàu an toàn.

Ngư dân được xác định chính xác là Trương Văn Chung. Anh cho biết bị rơi khỏi tàu cá từ ngày 12/8 và trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày.

Do đói, khát kéo dài, sức khỏe và tinh thần suy yếu, anh Chung chưa nhớ được mình bị rơi khỏi tàu cá nào. Sau khi đưa anh lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi.