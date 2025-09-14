Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Bóc gỡ đường dây mua bán hàng chục quả thận với giá 1,2 tỷ đồng 1 quả

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bóc gỡ đường dây mua bán 1,2 tỷ đồng 1 quả thận, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan.

mua-ban-than-1.jpg
Đối tượng Hùng (trái) và các đối tượng liên quan.

Đường dây kể trên do Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cầm đầu. Hùng và 6 đối tượng khác đang bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo điều tra, Hùng và các đối tượng nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép nên tổ chức môi giới mua, bán thận để hưởng lợi.

Các đối tượng này đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook để tìm người hiến gan, thận, kèm theo số điện thoại để họ liên hệ. Sau đó, nhóm này báo với người có nhu cầu mua thận với giá 1,2 tỷ đồng 1 quả thận, và các chi phí liên quan do người mua chi trả.

Đối với người bán thận, các đối tượng dẫn họ đến bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số phục vụ việc cấy ghép. Khi đã tìm được người bán, người mua đủ điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ thủ tục để bệnh viện ghép tạng.

Sau khi hoàn thành việc mua bán, các đối tượng trả cho người bán từ 450-550 triệu đồng, số tiền còn lại các đối tượng chia nhau hưởng lợi. Đáng chú ý, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Quá trình điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Thanh Hà
#mua bán thận Hà Nội #đường dây mua bán thận #bộ phận cơ thể người #ghép thận Hà Nội #mạng xã hội mua bán thận #môi giới mua bán tạng #tội phạm mua bán người #Công an Hà Nội điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục