Hà Nội: Bóc gỡ đường dây mua bán hàng chục quả thận với giá 1,2 tỷ đồng 1 quả

Đối tượng Hùng (trái) và các đối tượng liên quan.

Đường dây kể trên do Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cầm đầu. Hùng và 6 đối tượng khác đang bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo điều tra, Hùng và các đối tượng nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép nên tổ chức môi giới mua, bán thận để hưởng lợi.

Các đối tượng này đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook để tìm người hiến gan, thận, kèm theo số điện thoại để họ liên hệ. Sau đó, nhóm này báo với người có nhu cầu mua thận với giá 1,2 tỷ đồng 1 quả thận, và các chi phí liên quan do người mua chi trả.

Đối với người bán thận, các đối tượng dẫn họ đến bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số phục vụ việc cấy ghép. Khi đã tìm được người bán, người mua đủ điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ thủ tục để bệnh viện ghép tạng.

Sau khi hoàn thành việc mua bán, các đối tượng trả cho người bán từ 450-550 triệu đồng, số tiền còn lại các đối tượng chia nhau hưởng lợi. Đáng chú ý, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Quá trình điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.