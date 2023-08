Cặp đôi môi giới bán thận giá tiền tỷ

TPO - Làm ăn thua lỗ nên bị chủ nợ là dân anh chị “xã hội” tìm đến gây áp lực, cặp đôi quê Hải Phòng và Phú Thọ móc nối với nhau, tìm người có nhu cầu bán thận kết nối họ với người mua nhằm thu lời bất chính.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự N.V.C (SN 1980, trú tại Phú Thọ) và N.T.P (SN 1988, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua, bán mô bộ phận cơ thể người.

Theo điều tra và lời khai của các đối tượng, năm 2021, do làm ăn thua lỗ và bị dân anh chị “xã hội” ném chất bẩn gây áp lực nên P. tìm người có nhu cầu mua thận để bán nhằm lấy tiền trả nợ.

Thời gian này, P. gặp N.V.C cũng đi bán thận, nhưng do sức khỏe yếu nên C. không làm được thủ tục phẫu thuật.

Cuối năm 2022, P. liên hệ với C. để hợp tác môi giới mua, bán thận. Hai đối tượng tìm được một người bán thận quê tỉnh Phú Thọ có đủ sức khỏe thực hiện ca phẫu thuật và thỏa thuận với giá 420 triệu đồng.

Thời gian này, các đối tượng cũng tìm được người có nhu cầu ghép thận trú tại Hà Nội với giá 1 tỷ đồng. Trong khi chờ phẫu thuật ghép thận, cặp đôi này bao ăn ở cho người bán thận.

Đến tháng 1/2023, ca ghép thận giữa người bán và người mua thực hiện thành công. cặp đôi này nhận được tiền và trả cho người bán thận 420 triệu đồng; P. hưởng 275 triệu đồng, còn lại là của C.

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bông vào cuộc xác minh, bắt giữ C. và P.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm mở rộng điều tra.