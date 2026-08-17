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Pháp luật

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Khởi tố 3 người đánh cắp bản quyền game 'Con đường tơ lụa'

Nguyễn Thắng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 3 người bị cáo buộc sao chép, đánh cắp bản quyền game “Con đường tơ lụa”, rồi vận hành game lậu “Sro Thổ quỷ” để thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả”.

Ba bị can gồm Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Phúc (SN 1992, ở Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (SN 1992, ở phường Tây Tựu, Hà Nội).

Theo điều tra, trước đó Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản Facebook quản trị trò chơi điện tử trực tuyến “Sro Thổ Quỷ” có dấu hiệu phát hành game chưa được phê duyệt, cấp phép nội dung, kịch bản; đồng thời sao chép, đánh cắp bản quyền trò chơi “Con đường tơ lụa”.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó chỉ đạo xác lập chuyên án. Ngày 14/7, ban chuyên án đồng thời khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.

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Các bị can Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2026 đến nay, Nguyễn Văn Hưng đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh để tạo lập, quản trị, vận hành game lậu “Sro Thổ quỷ” nhằm thu lợi bất chính.

Game này được xác định có hình thức, nội dung, cốt truyện, hình ảnh... tương tự trò chơi trực tuyến “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được cấp phép phân phối độc quyền dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam.

Để vận hành game, các bị can phân công nhau thiết lập máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu trò chơi, xây dựng website, quản trị hệ thống, quảng bá và thu hút người chơi. Nhóm này còn tổ chức nạp tiền, quản lý nguồn thu và vận hành game thông qua website, diễn đàn, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng nhiều nền tảng trực tuyến.

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Bị can Trần Thanh Vũ và Đinh Đức Thắng (từ trái qua phải).

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn phát hiện một số người tham gia trò chơi có dấu hiệu đánh bạc dưới nhiều hình thức, trong đó có hành vi mua, bán số lô, số đề với nhau thông qua các phương thức liên lạc, giao dịch trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố thêm 2 bị can về tội “Đánh bạc”. Hai bị can là Trần Thanh Vũ (SN 1994, ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Đức Thắng (SN 1995, ở xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Nguyễn Thắng
#khởi tố vụ án sao chép bản quyền game #hoạt động đánh bạc qua mạng #Công an tỉnh Bắc Ninh

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