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Tìm kiếm Chi Dân, An Tây tăng đột biến

Trạch Dương

TPO - Lượng tìm kiếm từ khóa “Chi Dân” trên Google vượt 5.000 lượt, tăng 900% trong ngày nam ca sĩ cùng người mẫu An Tây và 225 bị cáo hầu tòa. Tại phần kiểm tra lý lịch, Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương đề nghị HĐXX điều chỉnh một số thông tin.

Dữ liệu Google Trends ngày 17/8 cho thấy lượng tìm kiếm từ khóa “Chi Dân” tăng mạnh cùng thời điểm TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm chuyên án ma túy VN10.

Trong 24 giờ, hệ thống ghi nhận hơn 5.000 lượt tìm kiếm liên quan Chi Dân, hiển thị mức tăng 900%. Mức độ quan tâm bắt đầu đi lên từ khoảng 6h, sau đó tăng nhanh trong buổi sáng và đạt đỉnh lúc 12h04.

Các truy vấn liên quan cũng tăng đáng kể. “Xét xử Chi Dân” tăng 800%, “ca sĩ Chi Dân” tăng 300% và “Chi Dân bị bắt” tăng 190%. Những cụm từ như “Chi Dân ra tòa”, “Chi Dân hầu tòa”, “Nguyễn Trung Tín”, “Nguyễn Trung Tín anh trai Chi Dân” và “Nguyễn Đỗ Trúc Phương” được Google xếp vào nhóm tìm kiếm đột biến.

Sự quan tâm dành cho người mẫu An Tây tăng theo diễn biến phiên tòa. Cụm từ “Chi Dân An Tây” tăng 250%, “An Tây Chi Dân” tăng 150%, trong khi truy vấn “An Tây” tăng 110%.

Sáng 17/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND TPHCM và điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm giam Chí Hòa.

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Chi Dân và Trúc Phương tại phiên tòa sáng 17/8.

Do số lượng bị cáo lớn, HĐXX yêu cầu chỉ những người có thông tin nhân thân hoặc nội dung khác với quyết định đưa vụ án ra xét xử mới đứng lên trình bày.

Tại phần kiểm tra lý lịch, Nguyễn Trung Hiếu - ca sĩ Chi Dân - đề nghị HĐXX điều chỉnh thông tin về tội danh. Nam ca sĩ đính chính thông tin chỉ sử dụng trái phép chất ma túy, không tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín bị cáo buộc bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng. Cơ quan công tố xác định số ma túy nhóm này sử dụng được mua từ các đầu mối có liên quan đến đường dây của Hoàng Sỹ Thắng.

Người mẫu Andrea Aybar Carmona, thường được biết đến với tên An Tây, bị đưa ra xét xử về hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, cũng đề nghị điều chỉnh thông tin nhân thân. Trúc Phương nói cô “chưa có chồng, không sống chung như vợ chồng với Vũ Hải Anh”. Nội dung này khác với thông tin trong hồ sơ, theo đó Phương và Hải Anh có quan hệ chung sống như vợ chồng từ năm 2021. Vũ Hải Anh cũng là bị cáo trong vụ án.

Trúc Phương bị xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo buộc, tối 16/3/2024, Phương, Hải Anh và một nhóm bạn ăn uống tại căn nhà ở TP Thủ Đức cũ. Nhóm này được cho là chuẩn bị khí cười, ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để cùng sử dụng.

Khoảng 5h ngày 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà, phát hiện 10 người tại hiện trường. Kết quả xét nghiệm xác định 6 người dương tính với ma túy, trong đó có Trúc Phương và Vũ Hải Anh.

Chuyên án VN10 được mở rộng từ vụ phát hiện hơn 11 kg ma túy trong hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vào tháng 3/2023. Cơ quan điều tra xác định các tiếp viên không biết hàng hóa bên trong chứa ma túy nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Hồ sơ xét xử được tập hợp từ 20 vụ án với 227 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh. Sau phần thủ tục, đại diện VKSND TPHCM bắt đầu công bố bản cáo trạng dài 344 trang. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12/9.

Trạch Dương
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