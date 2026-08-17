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Thế giới

Ngư dân sống sót kỳ diệu sau 15 ngày mắc kẹt 90m dưới lòng đất

Minh Hạnh

TPO - Một ngư dân đã được giải cứu sau 15 ngày mắc kẹt ở độ sâu khoảng 90m dưới một hố sụt ngập nước ở Mexico. Từ "cõi chết trở về", ngư dân này xúc động gọi quá trình cứu hộ là một phép màu.

Theo Mirror, Erasto Crisanto Valdez (31 tuổi) đã mất tích khi đang đi câu cá cùng cha tại một hố sụt ở San Francisco La Paz (Mexico) vào ngày 23/7.

Sau hơn hai tuần mất tích, lực lượng cứu hộ cho rằng người đàn ông này đã tử vong và “chuyển từ chiến dịch cứu hộ sang tìm kiếm thi thể”.

Nhưng thật kỳ diệu, Erasto được tìm thấy còn sống khi bị mắc kẹt trong một hang động có túi khí ở độ sâu khoảng 90m dưới lòng đất.

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Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm Erasto. (Ảnh: Mirror)

Hố sụt là một loại giếng tự nhiên sâu được hình thành do sự sụp đổ của lớp đá vôi bề mặt, để lộ ra nguồn nước ngầm bên dưới.

Độ sâu của hố sụt cùng điều kiện địa hình hiểm trở tại hiện trường đã gây nhiều khó khăn cho việc xác định vị trí của Erasto.

Anh được một nhóm thám hiểm quốc tế gồm các thành viên đến từ Mexico, Đức, Mỹ và Cộng hòa Dominica tìm thấy vào tuần trước, sau khi phải chống chọi với cái lạnh và độ ẩm cao trong hang động tối tăm suốt nhiều tuần.

Sau đó, Erasto được đưa lên mặt đất bằng cáng cứu thương.

Anh được xác định bị mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng sau hơn hai tuần không có thức ăn, và đã được khẩn trương đưa đến bệnh viện tại quê nhà Uxpanapa để điều trị.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NMás, Erasto chia sẻ: "Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi cơ hội sống lần nữa và để tôi được gặp lại các con cùng gia đình. Đó thực sự là một phép màu”.

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Erasto được giải cứu và đưa đến bệnh viện. (Ảnh: Mirror)

Chiến dịch giải cứu gây chú ý này diễn ra không lâu sau vụ giải cứu năm người bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở Lào.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 5 trong số 7 dân làng khỏi một hang động nhỏ hẹp ở vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Xaysomboun, sau khi mưa lớn gây sạt lở đất làm bít kín lối vào hồi tháng 5.

Trước đó, nhóm dân làng đã đi vào hang động để săn bắt động vật hoang dã và tìm kiếm vàng.

Đáng buồn thay, hai người đàn ông còn lại đã không bao giờ được tìm thấy, do chiến dịch tìm kiếm buộc phải dừng lại vì các đội cứu hộ đánh giá tình hình quá nguy hiểm.

Minh Hạnh
Mirror
#ngư dân #Mexico #mắc kẹt #giải cứu #cứu hộ #hang động

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