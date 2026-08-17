Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chặn chương trình hạt nhân của Iran, dọa tấn công Oman

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu hàng đầu của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công Oman nếu nước này cản trở nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (17/8), tái khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nội bộ chính quyền Washington xuất hiện những cách nhấn mạnh khác nhau về ưu tiên của cuộc chiến.



"Mục tiêu số một, và sẽ luôn luôn là, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào", Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Phó Tổng thống JD Vance tuần trước cho rằng Washington theo đuổi hai mục tiêu trong cuộc chiến: Bảo đảm Iran không có vũ khí hạt nhân và duy trì dòng chảy dầu khí từ các quốc gia vùng Vịnh nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết cả hai mục tiêu đều có tầm quan trọng ngang nhau đối với Tổng thống Trump.



Cùng ngày, ông Trump cảnh báo sẽ tấn công Oman nếu nước này can thiệp vào các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn và thời hạn hai tháng đàm phán hòa bình sắp hết hạn mà vẫn chưa có hướng đi rõ ràng để chấm dứt chiến tranh.

"Nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ ném bom", ông Trump nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Lời cảnh báo được đưa ra khi thời hạn 60 ngày đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, được thống nhất hồi tháng 6, kết thúc nhưng chưa xuất hiện kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt xung đột. Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz vẫn đang diễn ra và rất phức tạp.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào Oman. Tại cuộc họp nội các hồi tháng 5, ông từng nói Oman nên hành xử giống các bên khác, nếu không Mỹ có thể tấn công nước này.

Tổng thống Trump cũng xác nhận chính quyền Mỹ đã thiết lập một kênh liên lạc bí mật trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết ông không vội đạt được thỏa thuận với Tehran.