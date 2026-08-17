Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chặn chương trình hạt nhân của Iran, dọa tấn công Oman

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu hàng đầu của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công Oman nếu nước này cản trở nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (17/8), tái khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nội bộ chính quyền Washington xuất hiện những cách nhấn mạnh khác nhau về ưu tiên của cuộc chiến.

"Mục tiêu số một, và sẽ luôn luôn là, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào", Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Phó Tổng thống JD Vance tuần trước cho rằng Washington theo đuổi hai mục tiêu trong cuộc chiến: Bảo đảm Iran không có vũ khí hạt nhân và duy trì dòng chảy dầu khí từ các quốc gia vùng Vịnh nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết cả hai mục tiêu đều có tầm quan trọng ngang nhau đối với Tổng thống Trump.

Cùng ngày, ông Trump cảnh báo sẽ tấn công Oman nếu nước này can thiệp vào các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn và thời hạn hai tháng đàm phán hòa bình sắp hết hạn mà vẫn chưa có hướng đi rõ ràng để chấm dứt chiến tranh.

"Nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ ném bom", ông Trump nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Lời cảnh báo được đưa ra khi thời hạn 60 ngày đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, được thống nhất hồi tháng 6, kết thúc nhưng chưa xuất hiện kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt xung đột. Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz vẫn đang diễn ra và rất phức tạp.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào Oman. Tại cuộc họp nội các hồi tháng 5, ông từng nói Oman nên hành xử giống các bên khác, nếu không Mỹ có thể tấn công nước này.

Tổng thống Trump cũng xác nhận chính quyền Mỹ đã thiết lập một kênh liên lạc bí mật trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết ông không vội đạt được thỏa thuận với Tehran.

Quỳnh Như
CNN
#Tổng thống Trump #Mỹ #Iran #Oman #vũ khí hạt nhân #đàm phán #eo biển Hormuz #xung đột Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe