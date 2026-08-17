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Xã hội

Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành công an, ngành ngoại giao

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự buổi gặp mặt.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 81 năm Ngày truyền thống ngành ngoại giao (28/8/1945-28/8/2026), chiều 17/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng trân trọng cảm ơn Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược.

Các bộ cũng đã phát huy vai trò nòng cốt thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược An ninh quốc gia, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng..., góp phần tạo cơ sở vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Báo Nhân Dân/TTXVN
#Ngày truyền thống Công an nhân dân #Ngày truyền thống ngành Ngoại giao #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng

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