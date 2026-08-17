Thông tin vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Nội

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự (TP. Hà Nội) đã được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân và có kết luận xử lý.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Nội cách đây hơn 1 năm do ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, điều khiển phương tiện ô tô gây ra làm 1 người tử vong và 1 người bị thương, vụ việc đã được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân và có kết luận xử lý.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các tổ chức khủng bố, đối tượng chống phá đã lợi dụng vụ việc này để kích động, xúi giục trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra đã dẫn tới nạn nhân là 2 bố con, người con gái bị tử vong, người bố bị chấn thương, hiện nay sức khỏe tương đối ổn định. Vụ việc sau đó đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội thụ lý, kết quả xử lý đã được thông báo đến gia đình nạn nhân.

Sự việc đã diễn ra hơn 1 năm, trước nhiều ý kiến hiện nay trên không gian mạng, người bố đã lên tiếng và hình ảnh được ghi hình nhằm đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng đối với gia đình nạn nhân.

Anh Đỗ Việt Hùng (bố nạn nhân vụ tai nạn) chia sẻ: "Trước hết đại diện gia đình xin cảm ơn rất nhiều về sự quan tâm của cộng đồng mạng đối với vụ việc cũng như với gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, việc đã qua và mọi vấn đề đã được cơ quan điều tra giải quyết rõ ràng. Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra. Chúng tôi không khiếu nại, không có sự phân vân, thắc mắc gì liên quan đến cách giải quyết của cơ quan điều tra đối với sự việc của gia đình chúng tôi".

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện, chiều hướng va chạm giữa các phương tiện, ghi lời khai của các bên liên quan, kết quả xác minh, xác định vụ tai nạn xảy ra là do hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sỹ Cương.

Các cơ quan chức năng đã xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có kết luận xử lý.

Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội) cho biết: "Trên cơ sở đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự. Ông Nguyễn Sỹ Cương đã thành khẩn khai nhận tất cả hành vi của mình và đã tích cực khắc phục hậu quả, được phía gia đình nạn nhân ghi nhận, có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Phía gia đình nạn nhân cũng đề nghị phía cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống.

Quá trình điều tra, qua xét nghiệm không thấy có nồng độ cồn trong cơ thể ông Nguyễn Sỹ Cương. Ông Nguyễn Sỹ Cương có đầy đủ bằng lái xe theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ đã thu thập được, trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện tất cả tài liệu, đối chiếu với căn cứ quy định pháp luật, ông Nguyễn Sỹ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự".

Ông Ngô Hồng Sơn (Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội) thông tin: "Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã cử kiểm sát viên phối hợp cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan thực hiện khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu. Đối với các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm sát và cũng nhận thấy các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội có căn cứ và theo quy định của pháp luật".

"Việc áp dụng luật là áp dụng trên phạm vi cả nước, không riêng một trường hợp nào. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều sẽ phải áp dụng như thế. Khi có sự cố xảy ra, sự kiện pháp lý xảy ra, cơ quan điều tra sẽ phải xem xét điều kiện thực tế, hành vi và diễn biến thực tế tại hiện trường. Trong trường hợp vào quy định tại khoản 1 điều 260, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét điều kiện của pháp luật có cho phép áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Trong trường hợp này, luật cho phép được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và khi người gây ra tai nạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng đúng theo quy định của pháp luật", Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự) cho hay.

Đại diện Bộ Công an cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và được gia đình nạn nhân đồng thuận kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lợi dụng vụ việc này và các vụ vi phạm hành chính, hình sự, các thế lực thù địch, phản động liên tiếp đăng tải thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết: "Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động, lợi dụng kích động, gây rối hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân, đã cố tình xâu chuỗi các sự việc đơn lẻ nêu trên, cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh trật tự. Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác, mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình một sức đề kháng tự nhiên trên không gian số, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự, vi phạm pháp luật".

Anh Đỗ Việt Hùng (bố nạn nhân vụ tai nạn) chia sẻ thêm: "Một năm vừa qua chúng tôi đã dần dần được hồi phục và cuộc sống dần dần trở lại. Mọi sự việc cũng mong được sớm đóng lại để cho gia đình chúng tôi tiếp tục có một cuộc sống bình thường như những gia đình khác. Qua đây cũng rất mong muốn cộng đồng mạng hãy khép lại và mình phải tỉnh táo hơn để làm sao mình phải là người hiểu biết pháp luật. Hơn hết mình là người con Việt Nam nên mình phải biết yêu nước, không bị vướng vào sự lôi kéo của các đối tượng phản động".

Một vụ việc đã xảy ra hơn 1 năm nay, không có yêu cầu đề nghị từ phía người nhà nạn nhân lại xuất hiện hàng triệu bài viết phân tích, bình luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội theo hướng tiêu cực. Thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin là điều cần thiết.