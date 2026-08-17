Khởi công tượng đài Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống

TPO - Tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống được đặt tại công viên Hồng Bàng, trung tâm tỉnh Cà Mau, do Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng, vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Sáng 17/8, tỉnh Cà Mau và Bộ Công an tổ chức khởi công nâng cấp, cải tạo công viên Hồng Bàng (phường Tân Thành) và xây dựng tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 45 tỷ đồng, trong đó, cấu phần chỉnh trang công viên 15 tỷ đồng, còn công trình tượng đài có vốn 30 tỷ đồng do Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, Công viên Hồng Bàng rộng hơn 10.000 m², vị trí trung tâm của tỉnh, liền kề trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở UBND tỉnh Cà Mau. Công viên là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân và tạo cảnh quan khu vực trung tâm tỉnh.

Tuy nhiên, theo ông Bi, qua thời gian khai thác, sử dụng, một số hạng mục của công viên đã xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, triều cường dâng cao. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cảnh quan, công năng và chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, việc nâng cấp, cải tạo công viên Hồng Bàng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

“Tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống được kỳ vọng trở thành công trình văn hóa, lịch sử và nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc. Thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đối với truyền thống anh hùng, những chiến công, sự hy sinh và cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, ông Bi nói.

Phối cảnh công viên Hồng Bàng và nơi đặt tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay, thời gian qua, Bộ đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh Cà Mau – vùng đất cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với việc chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Gần đây, Bộ Công an đã phối hợp thực hiện công trình tôn tạo, sửa chữa tại Khu di tích Hòn Đá Bạc và xây dựng 1.200 căn nhà hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua đó thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, sự chia sẻ trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với cộng đồng.

"Việc xây dựng Tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống tại tỉnh Cà Mau không chỉ là một công trình kiến trúc, mỹ thuật mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên của vùng đất kiên cường nhưng rất năng động", Thượng tướng Lê Tấn Tới chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ, công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đoàn viên thanh niên và nhân dân. Đồng thời là điểm nhấn văn hóa, cảnh quan, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị tại trung tâm Cà Mau - nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.