Hải Phòng gấp rút thu hồi đất làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

TPO - UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các xã, phường trên địa bàn gấp rút giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nông nghiệp trong tháng 8, thu hồi đất ở và đất khác trong tháng 9 để triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 17/8, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, chủ trì cuộc họp với các xã, phường về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận TP. Hải Phòng.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng có tổng chiều dài 89,88 km và 2 tuyến nhánh dài khoảng 20,57 km đi qua 21 xã, phường, đặc khu, với tổng mức đầu tư khoảng 11.218 tỷ đồng.

Theo thống kê, rà soát sơ bộ, tổng diện tích thu hồi đất khoảng 445ha, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 5.650 hộ và 48 tổ chức.

Từ ngày 3/6 - 15/7, Ban Quản lý dự án đường sắt bàn giao hồ sơ, cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa phần tuyến, các nhà ga cho 21 địa phương. Đến nay còn hai vị trí chưa nhận bàn giao hồ sơ, cọc GPMB trên thực địa, gồm phần tuyến chính hiện chưa nhận bàn giao cọc khoảng 6.500m chiều dài tại đặc khu Cát Hải và toàn bộ tuyến nhánh cảng Nam Đồ Sơn.

Một khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

UBND thành phố đã triển khai 14 dự án với 22 khu tái định cư tại 13 xã, phường. Trong đó, khu vực phía Tây (tỉnh Hải Dương cũ) có 13 khu tái định cư, thuộc địa phận 8 xã, phường.

Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng các khu tái định cư này. Các ban quản lý dự án đã đầu tư cơ bản xong hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư. Sau khi nhận bản trích lục địa chính, các địa phương đã chủ động lập báo cáo nguồn gốc sử dụng đất, họp dân, ban hành thông báo thu hồi đất đối với người có đất thu hồi.

Đến nay, 7 địa phương phía Đông (Hải Phòng cũ) đã GPMB bằng với tổng diện tích 41,9ha (15%); các xã phường phía Tây (Hải Dương cũ) đã GPMB hơn 28,5ha (18,2%).

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia. Ông đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) chốt lại danh sách GPMB của các địa phương, báo cáo lãnh đạo thành phố sơ đồ hướng tuyến phải thu hồi, mặt cắt các ga.

Các địa phương sau khi GPMB phải bàn giao mốc giới cho Ban Quản lý dự án đường sắt để sẵn sàng thi công theo kế hoạch. Trong đó, công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2026, quyết tâm hoàn thành để Hải Phòng là địa phương đi đầu trong việc bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu, các địa phương hoàn thành công tác GPMB đất nông nghiệp trong tháng 8, đất ở và các loại đất khác trong tháng 9.