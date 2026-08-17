Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Cưỡng chế 3 sân bóng xây dựng trên đất nông nghiệp

Hiểu Minh

TPO - Ba sân bóng cùng một số công trình khung sắt lợp tôn tồn tại nhiều năm trên đất nông nghiệp bị UBND phường Từ Liêm cưỡng chế ngày 17/8.

Ngày 17/8, UBND phường Từ Liêm tổ chức cưỡng chế phá dỡ 3 công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại khu đất nông nghiệp thuộc Tổ dân phố số 32 Mỹ Đình, giáp đường Lê Đức Thọ.

Các công trình bị cưỡng chế gồm 3 sân bóng, cùng một số khung sắt và mái lợp tôn trên diện tích rộng gần 13.000m².

tp-1786964829065-6357539899344458089-6357539899344458089-4dda99413586d88962979b7154f82f34.jpg
Các sân bóng trái phép bị cưỡng chế ngày 17/8.

Cụ thể, ba công trình bị xác định vi phạm gồm: Công trình thứ nhất là 3 sân bóng cùng 2 khung sắt mái lợp tôn; công trình thứ hai, diện tích 12.537m² có khung sắt mái lợp tôn cao 2,5m; công trình thứ ba trên diện tích 28,94m² với khung sắt, mái lợp tôn và quây tôn xung quanh.

Những công trình này đều xây dựng trên đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến việc quản lý, giám sát sử dụng đất của địa phương.

Để thực hiện việc cưỡng chế, Chính quyền phường đã huy động các lực lượng gồm cán bộ, công an, lực lượng quân sự và các chuyên viên kỹ thuật.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cũng đã chuẩn bị 30 công nhân, 2 máy cắt, 2 máy xúc, 2 chiếc xe vận chuyển để thực hiện cưỡng chế. Quá trình thực hiện diễn ra đúng quy trình, trình tự, bảo đảm an toàn về người và tài sản...

Trước đó, phường đã tổ chức nhiều buổi thuyết phục, lập biên bản vi phạm hành chính nhưng các chủ công trình không chấp hành.

Hiểu Minh
#cưỡng chế công trình xây dựng trái phép #vi phạm đất đai khu vực nông nghiệp #quản lý đất đai tại Hà Nội #biện pháp xử lý vi phạm xây dựng #vai trò chính quyền địa phương trong kiểm soát xây dựng #phường Từ Liêm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe