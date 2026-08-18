Chiến hạm Mỹ mất điện suốt 4 ngày trên biển

TPO - Các thuỷ thủ trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã trải qua 4 ngày không có nhà vệ sinh, dịch vụ nhà bếp và điều hòa không khí giữa cái nóng gay gắt ở Biển Đông, sau khi tàu gặp sự cố mất điện.

Tàu khu trục USS Benfold của Hải quân Mỹ

Hạm đội 7 của Mỹ cho biết sự cố xảy ra hôm 24/7, bắt nguồn từ trục trặc hệ thống kỹ thuật trên tàu khu trục USS Benfold.

Sự cố liên quan đến các máy phát điện, xảy ra khi tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang thực hiện hoạt động thường lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Trung tá Hải quân Matthew Comer - người phát ngôn Hạm đội 7, nói với CNN.

USS Benfold thường hoạt động trong nhóm tác chiến tàu hộ tống tàu sân bay USS George Washington. Tàu sân bay này đang hướng tới Trung Đông để thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln, còn tàu USS Benfold vẫn ở châu Á.

Ông Comer cho biết, ngoài việc mất khả năng cơ động, con tàu có lượng giãn nước gần 10.000 tấn còn bị ảnh hưởng đến hoạt động của khu nhà bếp, nhà vệ sinh, hệ thống điều hòa không khí và nguồn nước uống.

“Hạm đội không ghi nhận thương vong nào trong thủy thủ đoàn. Các thành viên đã thể hiện sự kiên cường, quyết tâm, tính chuyên nghiệp và sự bình tĩnh không lay chuyển trong quá trình ứng phó”, ông Comer nói.

Nguyên nhân dẫn tới vụ mất điện đang được điều tra.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Hải quân Mỹ đang bị chú ý vì những thông tin liên quan đến sức khỏe tinh thần của các thuỷ thủ trên tàu USS Abraham Lincoln ở Trung Đông. Con tàu này đã trải qua hơn 200 ngày không ghé cảng, để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran.

Các chuyên gia và nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng Hải quân Mỹ đang bị kéo căng bởi những yêu cầu từ cuộc chiến với Iran và các cam kết quân sự trên toàn cầu.

Cựu đại úy Hải quân Mỹ Carl Schuster cho biết, ông từng trải qua khoảng 4 giờ trên một tàu khu trục bị mất điện, và mô tả tình huống như vậy là vô cùng căng thẳng.

“Điều đó hẳn rất áp lực. Các sĩ quan tác chiến lo lắng về tinh thần thủy thủ đoàn và những vấn đề liên quan đến hoạt động; các kỹ sư tập trung tìm cách khắc phục sự cố; còn sĩ quan hàng hải lo lắng về hướng con tàu đang trôi dạt và thời tiết sắp tới. Thủy thủ đoàn lo lắng về thời tiết, thức ăn và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ huy và phó chỉ huy phải lo lắng về tất cả những vấn đề đó cũng như thời điểm lực lượng hỗ trợ đến”, ông Schuster nói.

Hải quân Mỹ cho biết, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls đã cung cấp bữa ăn nấu sẵn cho các thuỷ thủ trên tàu USS Benfold trong thời gian mất điện. Những tàu khác thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đóng tại Nhật Bản cũng hỗ trợ USS Benfold trong 4 ngày mất điện, trước khi nó được kéo tới vịnh Subic ở Philippines để sửa chữa.

Theo Hải quân Mỹ, việc sửa chữa hoàn tất vào ngày 8/8 và tàu USS Benfold đã trở lại nhiệm vụ.

Một quan chức Hải quân Mỹ nói với CNN rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đang trên đường tới Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến của tàu này. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không cho biết liệu Benfold có được điều động cùng nhóm tác chiến USS George Washington tới vùng biển gần Iran hay không.

Theo USNI News, các nhà quan sát tàu chiến tại Nhật Bản cho biết tàu USS Benfold đã xuất hiện trên vùng biển gần nước này.

Sự cố trên tàu USS Benfold là vụ mất điện thứ hai xảy ra với tàu khu trục Hải quân Mỹ trong khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trải dài từ vùng biển ngoài khơi bờ Tây nước Mỹ tới biên giới phía Tây Ấn Độ, và từ Bắc cực tới Nam cực.

Hồi tháng 5, tàu khu trục USS Higgins cũng mất điện trong vài giờ, khi hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một quan chức quốc phòng Mỹ khi đó nói với báo chí rằng sự cố xảy ra vì trục trặc hệ thống điện. Hải quân Mỹ không công bố địa điểm cụ thể.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke như USS Benfold và USS Higgins được xem là “ngựa thồ” của hạm đội tàu mặt nước Hải quân Mỹ, với hơn 70 tàu đang hoạt động.

Tùy cấu hình, những tàu này dài khoảng 152m, có lượng giãn nước gần 10.000 tấn, thường có thủy thủ đoàn từ 329 - 359 người.