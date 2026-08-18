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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói 'Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có phản hồi'

Bình Giang

TPO - Một ngày sau khi yêu cầu quân đội Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi nỗ lực tiếp cận của ông.

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Ông Trump và ông Kim trong lần gặp nhau ở Singapore năm 2018. (Ảnh: AP)

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Kim ít được Nhà Trắng chú ý hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhưng ông cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn khôi phục ngoại giao trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngày 17/8, khi được phóng viên hỏi tại Phòng Bầu dục vì sao ông Kim chưa phản hồi nỗ lực tái kết nối, ông Trump trả lời: “Ông ấy đã phản hồi”, nhưng không cho biết cụ thể hơn.

Các quan chức Nhà Trắng và phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York chưa trả lời đề nghị bình luận.

Ngày 16/8, Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” quy mô tập trận với đồng minh Hàn Quốc, với lý do chi phí tốn kém và Seoul từ chối tham gia các hoạt động chống Iran. Triều Tiên từ lâu lên án những cuộc tập trận này là diễn tập xâm lược.

Mối quan hệ giữa ông Kim và ông Trump từng là chủ đề nổi bật trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ. Hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp vào các năm 2018 và 2019, trước khi đàm phán đổ vỡ do bất đồng liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hiện vẫn chịu các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Năm ngoái, bà Kim Yo Jong - em gái của ông Kim Jong Un, thừa nhận mối quan hệ cá nhân giữa anh trai bà và ông Trump “không tệ”. Tuy nhiên, bà cảnh báo nếu Washington định sử dụng mối quan hệ cá nhân này như một cách để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nỗ lực đó sẽ chỉ bị mang ra để “chế giễu”.

Kể từ lần gần đây nhất ông Trump và ông Kim gặp nhau năm 2019, Triều Tiên đã củng cố đáng kể quan hệ với Nga, đồng thời duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.

Binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu cùng lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chính quyền Mỹ nhiều lần chỉ trích việc Triều Tiên hỗ trợ quân sự cho Nga. Tuy nhiên, ngày 17/8, Tổng thống Mỹ nói: “Ông Kim Jong Un luôn đối xử với tôi với sự tôn trọng lớn”.

“Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi”, ông Trump nói.

Thời điểm tối ưu

Ngày 18/8, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên không đề cập đến ông Trump nhưng dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, trong thông điệp gửi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui, ông Lavrov nói Nga và Triều Tiên đang hợp tác xây dựng “một trật tự thế giới mới và công bằng”.

Các nhà phân tích cho rằng dù Triều Tiên tỏ ra lạnh nhạt trước những động thái tiếp cận của ông Trump, và vị thế của ông Kim hiện nay mạnh hơn đáng kể so với thời điểm hai người gặp nhau lần trước, vẫn còn khả năng họ sẽ gặp lại.

Ông Victor Cha - giám đốc chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, cho rằng Bình Nhưỡng có thể chưa phản hồi ngay lập tức.

“Tôi nghĩ họ sẽ chờ đợi và quan sát thêm một thời gian”, ông Cha nói.

Theo ông Cha, một phần động cơ khiến ông Trump lại đưa vấn đề Triều Tiên trở thành tâm điểm có thể là nhằm chuyển sự chú ý khỏi những khó khăn của ông liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Theo nhà nghiên cứu Andrew Yeo thuộc Viện Brookings ở Washington, một cuộc gặp lại cũng sẽ phù hợp với lợi ích của ông Kim.

“Một số người nói rằng không có lý do gì ông Kim Jong Un muốn gặp ông Trump vì hiện ông ấy đã có Nga và Trung Quốc trong tay. Nhưng ở chiều ngược lại, tôi cho rằng ông ấy chẳng mất gì khi gặp ông Trump, bởi ông ấy đã có Nga và Trung Quốc trong tay”, ông Yeo nói.

Theo ông Yeo, đối với ông Kim, vấn đề thực sự nằm ở “danh tiếng” và việc gặp lại Tổng thống Mỹ sẽ giúp củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Đó là vấn đề danh tiếng và vị thế. Chỉ còn là vấn đề khi nào là thời điểm tối ưu nhất đối với Kim Jong Un”, ông Yeo nói.

Bình Giang
Theo Reuters
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Kim Jong Un #Tổng thống Trump

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