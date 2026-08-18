Ngân hàng bảo lãnh 1.000 tỷ cho Cty của đại gia Lê Thanh Thản thực hiện bồi thường tại CT6 Kiến Hưng

TPO - Đến ngày 24/4/2026, BIDV tiếp tục có văn bản về việc cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường khắc phục tại CT6 Kiến Hưng.

Khách hàng đề nghị được làm sổ đỏ

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để nghiên cứu, xét xử bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng".

Cáo trạng xác định, ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, ông cho tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt; đối với nhà thấp tầng, ông tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Qua đó, ông bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước cấp Sổ đỏ, thu lợi bất chính 531 tỷ đồng.

Các khách hàng mua căn hộ dự án của ông Lê Thanh Thản.

Tại cơ quan điều tra, khách hàng khai khi ký hợp đồng mua không biết căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, họ đều tin tưởng Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Quá trình điều tra có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và yêu cầu chủ đầu tư trả lại 7 tỷ đồng.

Ngày 22/2/2024, Công ty Bemes có Văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về việc Công ty đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại dự án CT6C phường Kiến Hưng. Công ty đề nghị Cơ quan điều tra ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự khi giải quyết trong vụ án hình sự. Cơ quan điều tra cũng làm việc, thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên.

Số khách hàng còn lại đều đề nghị được hỗ trợ Sổ đỏ, trường không được cấp họ yêu cầu ông Thản bồi thường theo quy định.

Ngân hàng cam kết tín dụng cho đại gia bồi thường

Cũng tại cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản khai do nóng vội trong nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Hồ sơ thể hiện, ngày 31/7/2019, bị can Lê Thanh Thản đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án:

Thứ nhất, xem xét xử lý theo Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 9, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng,... quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Hai là, bị can tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5.

Ba là, ông tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Sau đó, ông Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà. Thỏa thuận xong, ông sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng. Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không đạt được thỏa thuận với khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa mở giữa năm 2023.

Việc thỏa thuận thất bại, ông Thản đã đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng xác định, ngày 27/11/2019, BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội đã phát hành công văn xác nhận bảo lãnh 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng (là các sổ tiết kiệm mang tên vợ ông Thản).

Đến ngày 24/4/2026, BIDV tiếp tục có văn bản về việc cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường khắc phục tại CT6 Kiến Hưng.