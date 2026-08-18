Đại tá Công an tỉnh Lâm Đồng nói về trách nhiệm và cơ chế phối hợp cùng KOL, KOC

TPO - Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng cao; cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng và KOL, KOC theo 3 giai đoạn và nguyên tắc ứng xử '4 trách nhiệm' để chủ động phòng ngừa rủi ro, hạn chế khủng hoảng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Chiều 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình gặp mặt những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, KOC) và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Lâm Đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, sau 1 năm triển khai mô hình 'Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh', đơn vị tiếp nhận và kiểm chứng 60 phản ánh liên quan đến thông tin trên mạng, trong đó phát hiện nhiều nội dung lừa đảo, sai sự thật và xấu độc gây ảnh hưởng dư luận.

Trong 60 phản ánh có 16 tin lừa đảo, 20 tin xấu độc và 24 tin liên quan tình hình an ninh trật tự cơ sở. Các nội dung vi phạm được kịp thời xác minh, xử lý và phối hợp định hướng thông tin, hạn chế lan truyền trên mạng xã hội.

Chương trình thu hút gần 200 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Hà - KOL hoạt động trong lĩnh vực du lịch và văn hóa Tây Nguyên chia sẻ, bản thân chỉ tự quay những đoạn phim rất đời thường, chia sẻ vẻ đẹp của Đắk Nông và công việc ở homestay. Sau đó, các video được mọi người đón nhận nên chị đã trở thành một người nổi tiếng 'bất đắc dĩ'.

"Tham gia không gian mạng, tôi nhận ra mạng xã hội không chỉ là nơi để sống ảo. Nếu biết sử dụng đúng cách, sức ảnh hưởng trên mạng có thể tạo ra những giá trị rất thật cho cộng đồng. Khi mình đã có một lượng người theo dõi nhất định thì mình càng phải có trách nhiệm với những điều mình nói", chị Hà chia sẻ.

Tại chương trình, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra mắt CLB Niềm tin số Lâm Đồng, với hơn 50 thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Niềm tin số Lâm Đồng.

Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề chương trình, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, xây dựng không gian mạng an toàn không thể chỉ dựa vào các biện pháp quản lý mà cần hình thành một cộng đồng cùng có trách nhiệm.

Theo đại tá Liêm, CLB Niềm tin số Lâm Đồng sẽ là cầu nối thường xuyên giữa lực lượng Công an với KOL, KOC và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hướng đến '4 cùng': cùng nhận diện, cùng kiểm chứng, cùng cảnh báo và cùng lan tỏa thông tin tích cực.

Để làm được điều đó, Công an tỉnh sẽ cung cấp thông tin chính thống, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, tin giả, thông tin xấu độc; đồng thời hỗ trợ nâng cao kỹ năng pháp lý, kiểm chứng nguồn tin và xử lý khủng hoảng truyền thông cho các thành viên.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại chương trình.

Đại tá Liêm cũng cho rằng, KOL, KOC không chỉ là những người tạo nội dung mà còn có thể trở thành những 'cảm biến xã hội', góp phần tạo sức đề kháng số cho cộng đồng. Mỗi người cần kiểm chứng trước khi chia sẻ, cân nhắc trước khi bình luận và chịu trách nhiệm đến cùng với nội dung mình phát hành.

Đề cập những rủi ro trong hoạt động truyền thông sự kiện, đại tá Liêm nhận định, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng cao; tự do sáng tạo không đồng nghĩa với tự do vô trách nhiệm. Theo đại tá, cần xây dựng cơ chế phối hợp theo 3 giai đoạn: trước sự kiện - trong sự kiện - sau sự kiện, thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.

"Trước sự kiện, cơ quan quản lý, ban tổ chức và KOL, KOC cần thống nhất mục tiêu truyền thông, nội dung chủ đạo, giới hạn pháp lý, đặc trưng văn hóa địa phương và những rủi ro có thể phát sinh. Trong sự kiện phải duy trì cơ chế cảnh báo sớm, trao đổi nhanh, điều chỉnh kịp thời và không để một phát ngôn thiếu chuẩn mực trở thành khủng hoảng truyền thông", đại tá Liêm nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các KOL có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền.

Theo đại tá Liêm, nguyên tắc ứng xử có thể khái quát bằng '4 trách nhiệm': trách nhiệm với pháp luật, sự thật, văn hóa cộng đồng và hậu quả xã hội của phát ngôn. Đặc biệt, không nên đánh đổi chuẩn mực văn hóa, danh dự của tổ chức, cá nhân hay hình ảnh địa phương chỉ để đổi lấy sự chú ý, lượt xem trên mạng xã hội.

"Nếu xảy ra sai sót, cần chủ động nhận trách nhiệm, đính chính, xin lỗi, gỡ bỏ nội dung không phù hợp và phối hợp khắc phục hậu quả ngay từ đầu. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải được xem xét, xử lý công bằng, minh bạch, đúng tính chất và mức độ vi phạm", đại tá Liêm nhấn mạnh.