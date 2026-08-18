Bảo vệ ngân hàng dùng dây xích đánh đồng nghiệp nhập viện vì đến thay ca trễ

TPO - Ông Luyến và N. cùng làm bảo vệ tại chi nhánh một ngân hàng ở Vĩnh Long, do ông Luyến tới thay ca trễ nên giữa 2 người xảy ra cự cãi, xô xát, ông Luyến dùng dây xích đánh ông N. bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Đinh Văn Luyến (45 tuổi, ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi dùng dây xích đánh người khác trọng thương.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ việc ở Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, ông Luyến và ông T.T.N (49 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) cùng là nhân viên bảo vệ chi nhánh một ngân hàng tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Theo lịch làm việc, ông N. trực ca ban ngày, từ 6-18h ngày 16/8; ông Luyến trực ca đêm, từ 18h ngày 16/8 đến 6h hôm sau.

Tối 16/8, do ông Luyến tới thay ca trễ, nên giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát.

Lúc này, ông Luyến dùng dây xích dùng khóa bánh xe đánh nhiều cái vào đầu và người ông N. làm ông này bị thương tích nặng. Ông N. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường ghi nhận lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.