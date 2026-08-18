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Pháp luật

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Bắt hai đối tượng trộm dây điện trên cao tốc ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Lợi dụng đêm khuya hai đối tượng đến khu vực Cầu N3, đường dẫn cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đi sân bay Long Thành, cắt trộm dây điện bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Quốc Tín (sinh năm 1994), ngụ phường Long Thành, TP. Đồng Nai và Trương Ngọc Minh (sinh năm 2002), ngụ xã Long Phước, TP. Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

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Hai đối tượng tại hiện trường nơi cắt trộm dây điện (ảnh:CACC)

Thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, rạng sáng ngày 31/7, Tín và Minh đã bàn bạc, chuẩn bị 1 kìm cộng lực và 1 thanh gỗ dài, lợi dụng thời điểm đêm khuya, vắng người tiếp cận khu vực Cầu N3, đường dẫn hướng Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ở xã Long Phước rồi dùng kéo cắt dây điện thành từng đoạn đưa đến khu vực rừng tràm.

Tại đây, các đối tượng đã dùng dao bóc lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng mang bán cho một người thu mua phế liệu (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an TP. Đồng Nai tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được Tín và Minh. Qua đấu tranh cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Quân
#Trộm cắp #Cao tốc #Biên Hòa - Vũng Tàu

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