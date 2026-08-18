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Thế giới

Iran gọi những tuyên bố của Tổng thống Trump về các cuộc đàm phán bí mật là 'ảo tưởng'

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington từng tiến hành đàm phán bí mật với lực lượng này.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi hôm thứ Hai (17/8) cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump là "ảo tưởng xuất phát từ thất bại", đồng thời khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa các quan chức IRGC và phía Mỹ kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

"Lời nói dối của ông Trump chẳng qua chỉ là ảo tưởng do những ảo giác và ác mộng mà ông ta đang phải chịu đựng vì thất bại và tuyệt vọng trong chiến tranh", vị quan chức này nhấn mạnh.

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Người phát ngôn của IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi.

Ông Mohebbi cũng nói thêm rằng, không có cuộc đàm phán nào được tiến hành trực tiếp giữa các quan chức IRGC và phía Mỹ kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công chống lại Iran vào cuối tháng Hai.

Theo ông, những tuyên bố như vậy chỉ là một nỗ lực của ông Trump nhằm tạm thời kiểm soát giá dầu và năng lượng trên thế giới trong bối cảnh Iran đang nắm giữ quyền kiểm soát vững chắc eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy quan trọng ở Vịnh Ba Tư, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.

Iran tuyên bố đáp trả mạnh mọi mối đe doạ

hôm thứ Hai tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào bằng "sự răn đe tối đa" và "các chiến dịch tấn công mạnh mẽ".

"Mọi mối đe dọa sẽ bị đập tan bằng quyết tâm tuyệt đối, sử dụng chiến lược răn đe tối đa và các hoạt động tấn công mạnh mẽ," IRGC cho biết.

Iran đã chuyển sang chiến lược "tấn công toàn diện"

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Tehran đã quyết định từ phòng thủ sang thế trận "tấn công toàn diện" và đặt ra thời hạn vài tuần để Mỹ thực hiện đầy đủ bản ghi nhớ.

"Trong thời hạn ngắn vài tuần do Iran đặt ra, Mỹ phải thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận. Đây là điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán", quan chức này cho biết.

Theo quan chức này, khung thời gian do Tehran đặt ra sẽ được gửi đến Mỹ và các nước trong khu vực thông qua các bên trung gian.

Vị này nhấn mạnh rằng, Iran sẽ sẵn sàng leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz và trên toàn khu vực nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Quỳnh Như
Press TV
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