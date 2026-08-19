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Miền Bắc, miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (19/8) đến đêm mai là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung. Trong đó vùng tâm mưa có sự dịch chuyển xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời mở rộng phạm vi đến thành phố Huế. Từ ngày 21/8, mưa lớn chấm dứt

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc và Thanh Hoá đến Quảng Trị từ hôm nay (18/8).

Dự báo từ sáng nay (19/8) đến đêm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực trung du Bắc Bộ từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 160mm.

Do vùng tâm mưa dịch chuyển xuống phía nam, khu vực vùng núi Bắc Bộ trong ngày và đêm nay chỉ còn mưa dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Hà Nội hôm nay tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

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Miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn trong hôm nay và ngày mai (19-20/8).

Tại miền Trung, từ hôm nay (19/8), vùng mưa lớn mở rộng đến Huế, vùng trọng tâm mưa vẫn là Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ.

Dự báo từ sáng nay đến đêm mai (20/8), Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 19/8, khu vực Quảng Trị cũ và thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, riêng Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai trong sáng sớm, chiều tối và đêm nay có mưa dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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