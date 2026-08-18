Đế chế giải trí thay đổi sự nghiệp Lê Dương Bảo Lâm và hàng trăm nghệ sĩ

TPO - Từ diễn viên hoạt động tự do, Lê Dương Bảo Lâm cho biết DatVietVAC và chương trình 2 Ngày 1 Đêm đã tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Câu chuyện của nam diễn viên phần nào cho thấy cách DatVietVAC kết nối nội dung, nghệ sĩ, nhãn hàng và concert thành một hệ sinh thái giải trí có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

10 năm trước, Lê Dương Bảo Lâm được cộng đồng mạng gắn với danh xưng “thánh livestream”. Đó là thời điểm Lê Dương Bảo Lâm kiếm tiền chủ yếu bằng công việc livestream ở mọi mặt trận: Từ bán mỹ phẩm, thời trang, đồ dùng sinh hoạt… Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm giành ngôi quán quân Cười xuyên Việt. Vì cái duyên với nghề livestream và sự khắc nghiệt của showbiz Việt, nam diễn viên phải chuyển hướng và xem đó là “phao cứu sinh”.

Hàng trăm nghệ sĩ đổi đời nhờ hệ sinh thái của DatVietVAC

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những trường hợp lột xác ngoạn mục, từ “thánh livestream” trở thành cái tên có sức hút mạnh mẽ, từ đó trở lại với sự nghiệp diễn xuất và là cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng. Xuất hiện tại Roadshow giới thiệu phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DatVietVAC, Lê Dương Bảo Lâm nói anh từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng không có đường lối và định hình con đường phát triển lâu dài.

"Tôi nói với các anh chị quản lý của DatVietVAC rằng mình làm nghề bằng bản năng, chưa có hướng đi đúng đắn. Sau đó, tôi được NOMAD nhận làm diễn viên độc quyền. Đến năm 2022, DatVietVAC tạo điều kiện để tôi tham gia dàn cast 2 ngày 1 đêm. Kể từ thời điểm đó, tên tuổi của tôi tăng như cổ phiếu", anh nói.

Lê Dương Bảo Lâm thay đổi sự nghiệp trong 4 năm gần đây.

Bước ngoặt của Lê Dương Bảo Lâm đến từ cơ duyên tham gia game show Ơn giời cậu đây rồi! Anh xuất hiện với vai trò khách mời nhưng là cơ hội để đưa tên tuổi, hình ảnh tiếp cận khán giả. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm được chọn trong dàn cast của 2 ngày 1 đêm và đây chính là “cú nổ” cho sự nghiệp của nam diễn viên.

Hãy nhìn vào vị thế hiện tại để thấy một nghệ sĩ đổi đời nhờ lực đẩy phía sau, từ một đế chế giải trí như thế nào. Lê Dương Bảo Lâm chạy đà từ game show, sau đó phủ sóng trên mọi nền tảng. Nam diễn viên bắt đầu được các đạo diễn để mắt, góp mặt ở các dự án điện ảnh trăm tỷ. Hệ sinh thái của DatVietVAC tiếp tục nâng đỡ Bảo Lâm, giúp anh xuất hiện ở mọi mặt trận và theo nhiều vai trò điển hình

DatVietVAC đã định hình con đường hoạt động chuyên nghiệp, thông suốt cho loạt nghệ sĩ chật vật và loay hoay, Lê Dương Bảo Lâm chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tương tự Từ những game show của DatVietVAC, Ninh Dương Lan Ngọc bước ra ánh sáng. Cris Phan từ một YouTuber chuyển mình ngoạn mục cùng game show 2 Ngày 1 Đêm. Một ca sĩ như Trương Thế Vinh thành công ở vai trò mới.

Hệ sinh thái của DatVietVAC phát hiện và dìu dắt những ngôi sao từ con số 0 tròn trĩnh. Hàng nghìn thí sinh xếp hàng kéo dài hàng kilomet, đứng kín cả con đường để được casting Rap Việt và tìm cơ hội đổi đời. Họ không biết MCK, Tlinh, GDucky là ai cho đến khi các thí sinh này bước lên game show Rap Việt.

Những chương trình âm nhạc do DatVietVAC đứng sau liên tục thống trị showbiz Việt. Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Buitruonglinh, những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm trong giới nhưng không có cơ hội tỏa sáng, từ hệ sinh thái của DatVietVAC, họ một bước thăng hoa và trở thành ngôi sao làng nhạc thế hệ mới.

Chính DatVietVAC kéo cả tổ đội SpaceSpeakers đi lên từ sức hút của Rap Việt mùa một. Những Wowy, Karik, Suboi, từ các rapper chỉ nổi tiếng trong thế giới của họ trở thành các giám khảo quyền lực. Sự nghiệp MC của Trấn Thành, Trường Giang được nâng tầm từ những game show, truyền hình thực tế đình đám của DatVietVAC trong 5 năm qua.

Bên trong cỗ máy quản lý, hợp tác hàng nghìn nghệ sĩ của DatVietVAC

Ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, và ở vị trí trung tâm của bức tranh rực rỡ ấy là DatVietVAC. Năm 2016, tập đoàn này đã đi một nước cờ chiến lược khi cho ra mắt NOMAD MGMT Vietnam.

Đơn vị này không chỉ đơn thuần là một công ty quản lý, mà còn mang trên vai sứ mệnh hoàn thiện mắt xích quan trọng của hệ sinh thái DatVietVAC. Họ đóng vai trò quản lý, đại diện thương mại, đồng thời là nhịp cầu vững chắc kết nối các tài năng nghệ thuật với những chương trình bom tấn, các nhãn hàng lớn và cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt.

Sức mạnh của NOMAD trước hết được khẳng định qua những con số biết nói. Bằng tầm nhìn của người đi đầu, tổ NOMAD tạo nên mạng lưới đối tác bao phủ tới hơn 95% nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam. Không dừng lại ở việc hợp tác đơn thuần, quy mô quản lý trực tiếp và đại diện thương mại của họ đang không ngừng mở rộng.

Hàng trăm nghệ sĩ nổi lên từ các game show của DatVietVAC suốt nhiều năm qua.

Theo số liệu công bố tại sự kiện Roadshow, danh sách quản lý của công ty đã tăng từ 94 lên 114 nghệ sĩ, quy tụ hơn 100 gương mặt hoạt động sôi nổi và trải rộng khắp các lĩnh vực: từ diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ, rapper cho đến các nhà sáng tạo nội dung đình đám. Những cái tên rực sáng đang được DatVietVAC "chọn mặt gửi vàng" có thể kể đến Lê Dương Bảo Lâm, Hieuthuhai, Rhyder hay dự án nhóm nhạc đầy hứa hẹn MOPIUS.

Sự ra đời của MOPIUS - nhóm nhạc đầu tiên do NOMAD trực tiếp thành lập và dẫn dắt - chính là minh chứng sống động cho khả năng nhào nặn ngôi sao của hệ sinh thái này. Tập hợp bốn mảnh ghép tài năng gồm Quang Hùng MasterD, JSOL, Dương Domic và HURRYKNG, MOPIUS được định hình thành một dự án âm nhạc dài hạn sau khi các thành viên đã bứt phá và tạo được độ nhận diện khổng lồ từ chương trình Anh trai say hi.

Nhìn vào con đường của Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD hay Dương Domic, công chúng dễ dàng nhận ra một công thức thành công vang dội: lấy các chương trình giải trí đỉnh cao làm bệ phóng, nghệ sĩ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ qua các dự án âm nhạc cá nhân, thâu tóm các hợp đồng quảng cáo, và làm chủ sân khấu trong các buổi fan meeting hay concert quy mô lớn.

Song song với đội ngũ nòng cốt, DatVietVAC còn nắm trong tay một "kho báu" với hơn 500 nghệ sĩ tiềm năng đến từ các đợt casting, các chương trình truyền hình và mạng lưới đối tác. Dù không phải toàn bộ đều ký hợp đồng quản lý trực tiếp với NOMAD, nhưng điều này cho thấy sự linh hoạt tuyệt vời trong mô hình phân tầng hợp tác của doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào từng trường hợp, nghệ sĩ có thể được quản lý toàn diện 360 độ, hoặc chỉ ký kết đại diện thương mại. Một bộ phận lớn khác lại lựa chọn đồng hành theo từng dự án cụ thể như show truyền hình, chiến dịch quảng cáo hay concert.

Chính sự linh hoạt và năng lực kết nối không giới hạn này đã giúp DatVietVAC vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi những bản hợp đồng độc quyền. Thông qua hệ sinh thái nội dung khổng lồ, họ dễ dàng quy tụ những siêu sao hàng đầu thị trường như Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Anh Tú Atus, ISAAC, Đức Phúc hay Erik... vào đa dạng các vai trò, từ MC, thành viên dàn cast, thí sinh cho đến nghệ sĩ biểu diễn. Rõ ràng, DatVietVAC đang sở hữu một mạng lưới tài năng có quy mô và sức mạnh vô tiền khoáng hậu tại Việt Nam.

Sự thống trị về mặt nội dung và con người đã nhanh chóng chuyển hóa thành những thành tựu tài chính rực rỡ. Bước sang năm 2025, hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ dự kiến mang về khoảng 560 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số này chính thức vượt qua cả mảng tài trợ và phát sóng (đạt 467 tỷ đồng) hay doanh thu concert (đạt 330 tỷ đồng) để trở thành nguồn thu lớn nhất của toàn bộ khối Nội dung.

Hiện tại, mức chia sẻ doanh thu giữa công ty và nghệ sĩ đang dao động từ 15% đến 30% tùy thuộc vào từng loại hình hợp tác.

Thế nhưng, tham vọng của DatVietVAC chưa dừng lại ở đó. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ việc chỉ đại diện nhận show quảng cáo, dự sự kiện sang một mô hình quản lý toàn diện và chuyên sâu hơn. Họ sẽ trực tiếp tham gia vào khâu đào tạo, phát triển hình ảnh, sản xuất âm nhạc và đặc biệt là nắm giữ các tài sản trí tuệ (IP) gắn liền với nghệ sĩ.

Với bệ phóng vững chắc này, tập đoàn tự tin đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tổng số nghệ sĩ được quản lý thương mại lên con số 155, kéo theo doanh thu từ lĩnh vực này vọt lên mức 1.500 tỷ đồng, cao gần gấp ba lần so với năm 2025.

Và có lẽ, nước cờ tinh tế và mang tính vĩ mô nhất của DatVietVAC chính là việc biến một số nghệ sĩ chủ lực trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đối tác hay những bản hợp đồng chia lợi nhuận đơn thuần, việc nghệ sĩ sở hữu cổ phần được xem là "chất keo" gắn kết hoàn hảo nhất.

Nó đồng nhất lợi ích bền vững của người nghệ sĩ với sự thịnh vượng chung của hệ sinh thái, mở ra một chương mới nơi những người đứng dưới ánh hào quang thực sự làm chủ sân chơi tỷ đô do chính mình góp phần tạo dựng.