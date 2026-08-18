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Giải trí

Trương Lăng Hách đáp trả

Minh Vũ

TPO - Trương Lăng Hách vừa có văn bản đáp trả thông tin khán giả phải chi 330 triệu đồng mỗi lần chụp ảnh cùng.

Ngày 17/8, phía Trương Lăng Hách lên tiếng về thông tin yêu cầu fan chi tiền để được chụp ảnh cùng. Phía Trương Lăng Hách cho biết đã ủy quyền cho công ty luật tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ danh dự, quyền hình ảnh và quyền lợi hợp pháp của nam diễn viên.

Nam diễn viên phủ nhận việc tổ chức hoặc cho phép hoạt động thu phí chụp ảnh với người hâm mộ. Đội ngũ luật sư cho rằng một số tài khoản trên Sina Weibo và Douyin đã đăng tải, lan truyền thông tin không đúng sự thật.

“Gần đây, một số người dùng mạng đã bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật về việc ông Trương Lăng Hách thu phí chụp ảnh. Những nội dung này tác động đến cá nhân, sự nghiệp và gia đình ông”, thông báo nêu.

Theo văn phòng luật, với những tài khoản mới được xác định, đội ngũ pháp lý tiếp tục đối chiếu thông tin định danh để tiến hành khởi kiện dân sự, yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Phía luật sư cũng đề nghị người dùng mạng thận trọng khi đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Văn bản nhấn mạnh các hành vi xúc phạm, tung tin đồn hoặc phát tán thông tin sai lệch có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Trước đó, loạt blogger chia sẻ nắm được "đường dây" sắp xếp fan chụp ảnh cùng nam diễn viên. Trước đó, khán giả phải bỏ ra số tiền khoảng 40.000 NDT (155 triệu đồng)/lần chụp ảnh. Sau khi nổi tiếng hơn với tác phẩm Trục ngọc, giá chụp ảnh cùng Trương Lăng Hách tăng lên gấp đôi, khoảng 95.000 NDT (hơn 369 triệu đồng).

Trước đó Trương Lăng Hách có nhiều hình ảnh chụp hình cùng khán giả nữ. Nhiều người khen nam diễn viên thân thiện, đồng thời khen ngợi danh tiếng Trương Lăng Hách ngày càng tốt nên đông fan nữ.

Hiện, việc fan tốn phí để chụp ảnh riêng cùng Trương Lăng Hách gây tranh luận. Nhiều người cho rằng việc tốn nhiều tiền chỉ để có ảnh chung với Trương Lăng Hách là vô lý. Việc trả phí chụp ảnh cũng hình thành rào cản giữa người hâm mộ.

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Trương Lăng Hách đính chính thông tin về vụ chụp ảnh cùng khán giả.

Hiện tại giới giải trí Hoa ngữ ngày càng khó khăn, công việc ngày một ít, vì vậy nhiều nghệ sĩ phát triển nghề phụ. Triệu Lộ Tư mở cửa hàng bán đồ lưu niệm, liên kết với công ty sản xuất nước uống. Bạch Kính Đình mở thương hiệu bán quần áo và giày riêng. Một số ngôi sao bán video quay lời chúc mừng ngày sinh, khai trương cửa hàng...

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em

Minh Vũ
#Trương Lăng Hách #Trục Ngọc #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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