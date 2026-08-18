Ghế của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth lung lay

TPO - Nhiều nguồn tin am hiểu tình hình nói rằng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang đối mặt với nguy cơ mất chức, liên quan đến cuộc chiến với Iran và nhiều vấn đề khác trong quân đội.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, vị thế của Bộ trưởng Hegseth bị đe dọa vì cuộc chiến bế tắc ở Iran và hàng loạt thông tin tiêu cực trên truyền thông, nhất là những lo ngại về điều kiện của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Con tàu đã hoạt động trên biển suốt 9 tháng, trong khi các thủy thủ được nói là phải chịu cảnh thiếu thực phẩm và điều kiện vệ sinh kém.

Theo Stars and Stripes và Military Times, nhiều quân nhân được cho là đã tìm cách nhảy khỏi tàu USS Abraham Lincoln. Một số thủy thủ đang đối mặt với tình trạng kiệt sức và tinh thần suy giảm, trong đó có thông tin về ý định tự tử.

Thông tin từ người thân các quân nhân cũng phản ánh những khó khăn trên tàu. Một số thủy thủ nói rằng thực phẩm mà họ được cung cấp không đảm bảo chất lượng hoặc không đủ, trong khi thời gian làm việc có thể kéo dài 12-14 giờ mỗi ngày.

Một người vợ của thủy thủ trên tàu nói với MS NOW, rằng chồng cô đã kiệt sức sau thời gian dài làm việc trên boong. Người này đã báo cáo với cấp trên về nhiều vấn đề, như kính áp tròng của anh đã hết hạn, khiến anh gặp khó khăn khi quan sát công việc.

Ông Hegseth bác bỏ những mô tả trên, cho rằng tình hình đã bị “mô tả hoàn toàn sai lệch”, và các quân nhân trên tàu được cung cấp mọi thứ mà quân đội có thể đáp ứng.

Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng tàu USS Abraham Lincoln được triển khai “chưa đủ dài”, dù con tàu đã hoạt động hơn 260 ngày. Cuối tuần trước, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ thông báo tàu USS Abraham Lincoln sẽ trở về nước và được thay thế bằng tàu sân bay USS George Washington.

Những tranh cãi diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran. USS Abraham Lincoln được triển khai tại khu vực phía bắc biển Ả-rập, vừa thực hiện nhiệm vụ hậu cần vừa đóng vai trò răn đe Iran.

Việc thay thế một tàu sân bay đang triển khai ở Trung Đông có thể cho thấy hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục kéo dài. Wall Street Journal cũng đưa tin Iran đang bí mật chuẩn bị cho khả năng “leo thang chiến tranh”.

Cách xử lý cuộc chiến Iran cũng khiến ông Hegseth chịu sức ép chính trị. Trong nhiều tháng qua, chính quyền Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố về khả năng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn.

Theo các nguồn tin, việc Mỹ chưa đạt được đột phá trong cuộc chiến Iran đặc biệt khiến Tổng thống Donald Trump tức giận. Một nguồn tin khác nói thẳng: “Công việc của ông ấy (Hegseth) đang gặp nguy hiểm”.

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự, ông Hegseth còn chịu sức ép từ dư luận và giới lập pháp. Theo phân tích của CNN, tỷ lệ đánh giá ông Hegseth tích cực thấp hơn tỷ lệ đánh giá tiêu cực 22 điểm.

Ông Hegseth đang vận động các nghị sĩ Mỹ ủng hộ dự luật chi tiêu quốc phòng quy mô lớn. Theo POLITICO, ông đã nhiều lần tới Đồi Capitol trong những tuần gần đây để gặp các nghị sĩ và thúc đẩy đề xuất này.

Một số nghị sĩ Cộng hòa được cho là đang lo ngại cuộc chiến Iran và việc ông Hegseth không được lòng dư luận sẽ trở thành vấn đề với đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn công khai thể hiện ủng hộ ông Hegseth. Trên mạng xã hội Truth Social, ông nói “vô cùng hài lòng” với công việc của Bộ trưởng Chiến tranh, trong đó có chính sách loại bỏ các chương trình DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) trong quân đội.

Những diễn biến trên cho thấy ông Hegseth đang chịu sức ép đáng kể liên quan đến cả hoạt động quân sự tại Iran, điều kiện của quân nhân và sự ủng hộ tại Quốc hội. Dù vậy, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump đang chuẩn bị thay thế ông khỏi vị trí Bộ trưởng Chiến tranh.