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Pháp luật

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Viện kiểm sát xác định ca sĩ Chi Dân có tình tiết giảm nhẹ

Tân Châu - Huế Xuân - Nguyễn Tiến

TPO - Trong ngày xét xử thứ hai vụ án VN10, Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, xác định bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cùng nhóm người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại TPHCM.

Sáng 18/8, sang ngày thứ hai phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng vụ án.

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Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa VN10.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 17/8, khi HĐXX thẩm tra lý lịch, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) đề nghị được đính chính thông tin liên quan đến tội danh. Theo bị cáo, mình chỉ sử dụng ma túy, không tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, trong cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát công bố sáng 18/8, cơ quan công tố xác định Chi Dân cùng một số người khác đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Chi Dân trả lời HĐXX tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Theo cáo trạng, hành vi của Chi Dân được xác định xảy ra tại phòng 201, nhà số 108/4 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (cũ). Ngày 4/11/2024, Chi Dân cùng Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Lê Ngọc Minh Anh và Thái Thị Huyền bị cáo buộc cùng bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy và góp tiền mua Ketamine, MDMA để sử dụng.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng xác minh. Khi kiểm tra căn phòng tại đường Cộng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Triều có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra, xét nghiệm. Kết quả xác định Triều dương tính với ma túy.

Theo lời khai được nêu trong cáo trạng, Triều khai đã sử dụng ma túy cùng Chi Dân, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền và Lương Thế Kiên vào ngày 4/11/2024.

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Phòng xử án tại T30 sáng nay 18/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Cơ quan điều tra sau đó tiếp tục làm rõ những người liên quan. Kết quả xét nghiệm xác định Chi Dân, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền và Lương Thế Kiên dương tính với ma túy.

Cáo trạng xác định Chi Dân cùng những người trên đã tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 201 vào ngày 4/11/2024, thông qua việc bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua Ketamine, MDMA để sử dụng.

Với hành vi này, Chi Dân bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Khung hình phạt của khoản này từ 7 đến 15 năm tù.

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Các bị cáo tại ngoại tại phiên tòa.

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Chi Dân có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đến gần trưa 18/8, đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng. HĐXX chuyển sang phần xét hỏi, tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong chuyên án.

Tân Châu - Huế Xuân - Nguyễn Tiến
#Chi Dân #Nguyễn Trung Hiếu #Chuyên án VN10 #TAND TPHCM #Ma túy #Cáo trạng #Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

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