Kiểm tra nhà nghỉ, công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm

TPO - Quá trình kiểm tra nhà nghỉ Phú Đạt (xã Hợp Minh, Nghệ An), cơ quan công an bắt quả tang 4 nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khám xét nhà nghỉ, công an phát hiện và thu giữ thêm 60 viên ma tuý.

Ngày 18/8, Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang chủ một nhà nghỉ trên địa bàn có hành vi “Chứa mại dâm”.

Cụ thể, trước đó vào chiều 12/8, Công an xã Hợp Minh đồng chủ trì với tổ CSGT địa bàn Yên Thành (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang Nguyễn Thị H. (SN 1983, trú xóm Liên Sơn, xã Hợp Minh) - Chủ nhà nghỉ Phú Đạt về hành vi “Chứa mại dâm”. Khi kiểm tra tại phòng số 13, 15 của nhà nghỉ, công an bắt quả tang 2 cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng liên quan tại công an. (Ảnh: Công an Nghệ An.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Minh tiến hành khám xét nhà nghỉ Phú Đạt và phát hiện, thu giữ 60 viên ma tuý tổng hợp.

Bước đầu điều tra, Công an xã Hợp Minh bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Anh Thế (SN 1982, trú xóm Liên Sơn, xã Hợp Minh); Trần Xuân Đạt (SN 2000, trú xóm Trung Hồng, xã Yên Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Hữu Cường (SN; 1996, trú xóm Chợ Vạc, xã Quang Đồng) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an xã Hợp Minh mở rộng điều tra làm rõ.