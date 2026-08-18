Hé lộ công ty trúng đấu giá khu 'đất vàng' để xây toà nhà cao nhất tỉnh Nghệ An

TPO - Vượt qua các đơn vị đấu giá khác, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hà Nội Xanh đã trở thành chủ nhân “khu đất vàng” HH-01 với số tiền 829 tỷ đồng. Khu đất sẽ được xây dựng toà nhà có chiều cao tối đa 37 tầng.

Toàn cảnh khu đất vàng HH-01 của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh vừa trúng đấu giá.

Ngày 18/8, sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An có văn bản, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với “khu đất vàng” HH-01 tại khu vực bùng binh Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An) để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh.

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh vừa trở thành chủ nhân mới của "Khu đất vàng" HH-01 nằm tại khu vực bùng binh Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh với giá trúng: 829 tỷ đồng, cao hơn 5 tỷ đồng so với giá khởi điểm 824 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở đặt tại tầng 2, tòa nhà Sun City (số 13 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là ông Hà Văn Dũng.

Về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, Công ty Hà Nội Xanh thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 55, Nghị định số 102/2024. Về thời hạn nộp tiền sử dụng đất, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế ban hành thông báo, người sử dụng phải nộp 50% và chậm nhất trong 90 ngày phải nộp 50% còn lại. Trường hợp không nộp hoặc không nộp đủ tiền, cơ quan có thẩm quyền sẽ huỷ quyết định trúng đấu giá.

Khu đất rộng hơn 37 nghìn m2 nằm tại vị trí đắc địa của trung tâm thành phố Vinh cũ.

Khu đất HH-01 nằm tại khu vực bùng binh Hải quan, phường Trường Vinh. Khu đất được xem là “đất vàng” bởi vị trí đắc địa khi giáp các trục đường lớn như Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, giáp các trụ sở chính quyền và các các sở, ban, ngành của tỉnh. Theo bảng giá đất của Nghệ An, giá đất tại khu vực này dao động từ 100-110 triệu đồng/m2, thuộc nhóm cao nhất trên địa bàn thành phố Vinh cũ.

Khu đất này rộng 37,4 nghìn m2. Mục đích sử dụng đất là thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh. Trong đó, hơn 9,3 nghìn m2 được quy hoạch xây dựng nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ; hơn 6.000m2 dành cho thương mại, dịch vụ, giáo dục và căn hộ dịch vụ. Phần diện tích hơn 22.000m2 còn lại là đất công cộng, gồm cây xanh, giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra còn có hơn 21,5 nghìn m2 đất là công trình ngầm.

Sau khi trúng đấu giá, khu đất này sẽ được thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh với chiều cao toà nhà tối đa 37 tầng.

Được biết, khu đất HH-01 này nằm trong khu đất bùng binh Hải Quan rộng 7ha vừa được tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy hoạch. Điểm đáng chú ý là chức năng sử dụng đất được điều chỉnh từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, bao gồm thương mại dịch vụ , nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội.

Tầng cao xây dựng tối đa được nâng từ 35 tầng lên 39 tầng, bổ sung thêm 1 - 2 tầng hầm. Chiều cao tối đa công trình không lớn hơn 155m. Quy mô dân số tăng từ 5.500 người lên 10.500 người.