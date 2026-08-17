TPHCM: Công bố giá khởi điểm đấu giá 'đất vàng' Thủ Thiêm

TPO - Trong tháng 9/2026, TPHCM sẽ đưa ra đấu giá lô đất 1.K3.4.HH, trước đây là lô đất 3-5, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh với giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5), thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Khu đất có diện tích 6.446 m2, là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Theo phương án được phê duyệt, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Giá khởi điểm dự kiến của lô đất là hơn 1.901 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá không quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định tại pháp luật về quản lý thuế.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là tháng 9/2026. Tổ chức tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đối với nhóm công ty là tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp trong nhóm phải thỏa thuận để cử một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Người tham gia cũng phải nộp tiền đặt trước và không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu giá.

TPHCM đã duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô đất 3-5.

Cá nhân có thể tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, cá nhân phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế đáp ứng các điều kiện theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các bước tiếp theo theo quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường An Khánh xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá.

Trước đó, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định 3598/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo đó, 8 lô đất được đấu giá gồm lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích 31.995 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) có diện tích 6.446 m2 với chức năng là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) với diện tích 8.568 m2 có chức năng là đất nhóm nhà ở quy hoạch, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) với diện tích 5.009,1 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) có diện tích 10.059 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) với diện tích 700 m2 thuộc loại đất thương mại dịch vụ, lô 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) có diện tích 74.393 m2 với chức năng đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K7.1.DV (trước đây là lô 7-17) có diện tích 1.500 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị.

Tổng diện tích của 8 lô đất đấu giá là 138.671 m2. Kế hoạch đấu giá 8 lô đất nêu trên dự kiến tiến hành trong 13 bước, trong đó phấn đấu thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 10/10.

UBND TPHCM yêu cầu, việc tổ chức đấu giá các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM. Cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TPHCM.

Quá trình thực hiện cần sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá.

Vào cuối năm 2021, Trung tâm bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TPHCM) đã tổ chức bán đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Kết quả trúng đấu giá cao chót vót khiến nhiều người trong giới kinh doanh bất động sản ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sau đó tất cả các doanh nghiệp trúng đấu giá đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đều bỏ cọc.