Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - Tâm điểm bất động sản dòng tiền

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư bất động sản đang tìm đến những dự án có giá trị thực, pháp lý minh bạch, khai thác được ngay và cơ hội tạo ra dòng tiền bền vững, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn gần như hội đủ các tiêu chí để trở thành tâm điểm của thị trường.

Trung tâm Hội nghị quốc tế sức chứa 1500 chỗ sẽ là tâm điểm cho các hoạt động M.I.C.E, hội thảo, hội nghị, triển lãm quy mô lớn. Ảnh – Everland Group

Vị trí đắc địa cùng 102 tiện ích thượng lưu

Sở hữu tọa độ “kim cương” vô cùng đắc địa tại giao điểm giữa trung tâm Cái Rồng và Bến cảng quốc tế Ao Tiên, với tầm nhìn ôm trọn vịnh Bái Tử Long – kỳ quan đứng thứ ba trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á năm 2026 do Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được kiến tạo như một “thiên đường nghỉ dưỡng” với 102 tiện ích thiên tạo và nhân tạo, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân và du khách.

Bao quanh dự án là hệ sinh thái rừng – vịnh – biển đặc trưng với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ còn nguyên vẻ hoang sơ, làn nước xanh trong, bầu không khí đại dương trong lành, những cánh rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú cùng các bãi cát trắng trải dài. Tất cả hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên khoáng đạt và tinh khôi.

Nơi đây cũng là điểm giao thoa giữa thiên nhiên, lịch sử và nhịp sống đương đại: từ truyền thuyết bãi rồng, những trận chiến chống ngoại xâm thời Trần đến dấu tích thương cảng Vân Đồn – cửa ngõ giao thương sầm uất của khu vực từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX – và hình hài một đặc khu kinh tế thế hệ mới đang từng bước hình thành.

Giữa không gian thiên nhiên ấy là hệ thống phòng khách sạn và căn hộ du lịch được thiết kế khoáng đạt, tối ưu tầm nhìn hướng biển. Các sản phẩm được đầu tư theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, sử dụng nội thất nhập khẩu từ những thương hiệu uy tín, mang lại không gian nghỉ dưỡng tiện nghi và riêng tư như tại chính ngôi nhà của mình.

Hệ thống bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực sở hữu tầm nhìn panorama hướng thẳng ra vịnh, nơi cư dân và du khách có thể đón bình minh hoặc ngắm hoàng hôn trên mặt biển. Trên tầng thượng các tòa tháp là Sky Bar và Cigar Lounge – không gian dành cho những cuộc gặp gỡ, giao lưu và kết nối kinh doanh. Bên cạnh đó, rạp chiếu phim đa giác quan ứng dụng công nghệ chuyển động, âm thanh vòm, ánh sáng, gió, nước và hương thơm, mang đến những trải nghiệm sống động.

Hệ sinh thái tiện ích “tất cả trong một” được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ, từ Kids Club dành cho trẻ nhỏ, vườn thiền và vườn trà cho người cao tuổi đến không gian spa và chăm sóc sức khỏe. Hệ thống nhà hàng Á – Âu kết hợp đặc sản địa phương với nghệ thuật ẩm thực cao cấp, góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn của dự án là Trung tâm Hội nghị quốc tế với phòng đại tiệc sức chứa lên tới 1.500 khách, được trang bị hệ thống âm thanh, hình ảnh và chiếu sáng hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và Nam Mỹ. Công trình được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện quy mô lớn, đồng thời tạo không gian kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Căn hộ Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã sẵn sàng để bàn giao ngay cho khách hàng. Ảnh – Everland Group

Theo chủ đầu tư, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn hướng tới góp phần định vị chuẩn mực nghỉ dưỡng mới tại Vân Đồn – nơi cư dân và du khách có thể tận hưởng sự an yên giữa thiên nhiên, khám phá chiều sâu lịch sử – văn hóa và cảm nhận nhịp phát triển của một đô thị cảng trong tương lai.

Bảo chứng từ thương hiệu vận hành khách sạn hàng đầu thế giới

Nếu vị trí và hệ tiện ích tạo nên sức hút điểm đến của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, thương hiệu quản lý quốc tế là nền tảng bảo đảm chất lượng dịch vụ, góp phần giữ chân du khách và nâng cao hiệu quả khai thác bất động sản. Theo một nghiên cứu của CBRE Thái Lan, căn hộ cho thuê gắn với thương hiệu quản lý quốc tế tại cùng khu vực có thể mang lại lợi nhuận gộp cao hơn 50 – 80% so với các dự án không gắn thương hiệu.

Từ định hướng đó, chủ đầu tư đã lựa chọn Centara Hotels & Resorts quản lý, vận hành tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Thuộc Central Group, Centara là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu Thái Lan, có gần 50 năm kinh nghiệm và mạng lưới hơn 70 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại nhiều quốc gia. Thương hiệu có thế mạnh ở phân khúc khách gia đình và khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo.

Tại Việt Nam, Centara Mirage Resort Mũi Né được phát triển theo mô hình khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình, từng được vinh danh “Best Luxury Family Resort in Vietnam” năm 2023 và liên tiếp được đề cử tại World Travel Awards ở hạng mục “Vietnam’s Leading Family Resort” giai đoạn 2023 – 2025.

Centara Hotels & Resorts đã và đang đồng hành, khai thác hiệu quả khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né cùng 1 đơn vị thành viên của Tập đoàn Everland. Ảnh – Everland Group.

Đại diện chủ đầu tư “tiết lộ”: Centara sẽ hoạch định chiến lược quản lý, vận hành Crystal Holidays Harbour Vân Đồn một cách tối ưu và hiệu quả, biến dự án thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước với tỷ lệ khai thác phòng luôn ở mức cao và ổn định. Sự hiếu khách, thân thiện, tận tâm và chuyên nghiệp vốn là “DNA” của thương hiệu Centara sẽ được hiện thực hóa tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, là bảo chứng để khu nghỉ dưỡng kinh doanh hiệu quả, sôi động bốn mùa, làm gia tăng giá trị sản phẩm bất động sản của dự án, đem lại lợi ích lâu bền cho khách hàng và nhà đầu tư.

Trong chiến lược phát triển của Quảng Ninh, Vân Đồn được định hướng trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới, trung tâm giao thương, đổi mới sáng tạo, tài chính và du lịch cao cấp của khu vực phía Bắc; đồng thời phát triển công nghiệp giải trí, du lịch biển đảo, dịch vụ tổng hợp và đô thị thông minh. Định hướng này sẽ là cú hích quan trọng cho thị trường bất động sản Vân Đồn, kéo theo nhu cầu rất lớn về cơ sở lưu trú, dịch vụ thương mại và vui chơi, giải trí, đồng thời tiếp thêm xung lực để căn hộ du lịch tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trở thành tâm điểm hấp dẫn của kênh đầu tư bất động sản dòng tiền trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản.